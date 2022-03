Rugby, nuovo accordo Sky e Sanzaar: insieme fino al 2025

Sky è la casa del grande rugby. Grazie al rinnovo con SANZAAR fino al 2025, su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire le più grandi squadre, i tornei più prestigiosi e le nazionali più forti dell’Emisfero Sud per i prossimi 4 anni, con lo spettacolo del Super Rugby Pacific, del Rugby Championship e dei Test Inbound. Per gli appassionati della palla ovale, emozioni garantite su Sky e in streaming su NOW con il Super Rugby Pacific (primo appuntamento il 19 marzo), con una partita a settimana di Regular Season, tutti i match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale; il Rugby Championship (dal 6 agosto al 24 settembre), con tutte le partite del torneo che vede protagoniste quattro tra le nazionali più forti al mondo (gli All Blacks della Nuova Zelanda, l’Argentina, l’Australia e il Sudafrica, campione del mondo); i Test Inbound, tutti i Test-Match Internazionali con le sfide tra le nazionali dell’Emisfero Sud, tra cui All Blacks, Australia e Sudafrica, e quelle europee, con Inghilterra, Francia e Galles (primo appuntamento il 2 luglio con Argentina-Scozia). Con questo accordo, si amplia e si rafforza l’offerta di Sky dedicata al rugby, già ricca di altri importanti e prestigiosi eventi in questo 2022 come il Sei Nazioni, l’Heineken Champions Cup e la European Rugby Challenge Cup.