Halo, l'attesissima serie arriva in Italia

Halo, l'attesissima serie originale Paramount+, in Italia sarà disponibile da domani, 24 marzo in streaming su NOW e on demand su Sky (in versione originale sottotitolata), mentre lunedì 28 marzo parte su Sky Atlantic la messa in onda della versione in italiano. Ambientata nell’universo narrativo creato per la prima volta nel 2001 con il lancio del primo "Halo" per Xbox, la serie mette in scena un epico conflitto del 26° secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant.