DAZN, con il concorso "SuperMonday" vinci 12 mesi di abbonamento

DAZN lancia il concorso “SuperMonday” dedicato a tutti coloro che amano lo sport. Solo per oggi lunedì 4 aprile, chi sceglie di abbonarsi a DAZN (o di riattivare il proprio account), può aggiudicarsi uno dei 100 abbonamenti annuali messi in palio per godersi tutta l’offerta sportiva live e on demand della piattaforma. Dal calcio - con tutta la Serie A TIM in esclusiva - alla grande boxe, dall’NFL a tutti gli incontri della UFC, a cui si aggiungono i tantissimi contenuti on demand in esclusiva: un’offerta multisport sempre più completa e un catalogo DAZN Originals ancora più ricco.