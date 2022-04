Supertele, prima puntata su Dazn: anticipazioni e ospiti

MILANO – Stasera in diretta su DAZN, debutta la prima puntata di SUPERTELE - Leggero come un Pallone che vede il ritorno alla conduzione di Pierluigi Pardo. Tanti i personaggi del mondo del calcio, della cultura, dello spettacolo e dell’informazione che interverranno nella Square con un parterre che si preannuncia davvero ricco: dall’ex campione del Milan Ricardo Kakà, al Direttore del Tg La7 Enrico Mentana, fino al presentatore Alessandro Cattelan, ma non solo. A confrontarsi con Pardo sul campionato e la propria passione per il calcio anche l’attore Neri Marcorè, la cantante Francesca Michielin e lo scrittore Francesco De Giovanni.

Le immagini esclusive dei match, le interviste one to one con i grandi personaggi del mondo del calcio, il punto di vista di artisti, sportivi e intellettuali si intrecceranno così alle analisi e ai commenti sul weekend calcistico della squadra di DAZN. Insieme a Pier, Ciro Ferrara, Riccardo Montolivo, Alessandro Alciato e la moviola con Luca Marelli. Attesissimo anche il ritorno dell’icona assoluta della telecronaca, Bruno Pizzul, che commenterà per DAZN gli highlights del campionato nella rubrica “Tutto molto bello”.

COME VEDERE SUPERTELE - LEGGERO COME UN PALLONE

Il lunedì, all’interno della piattaforma DAZN comparirà una nuova e unica “finestra” nella sezione "Guarda Ora" dedicata sia alla partita di Serie A TIM in programma sia a SUPERTELE – Leggero come un Pallone. Lo show di DAZN condotto da Pierluigi Pardo si ‘accenderà’ nel pre-partita per proseguire poi dopo il triplice fischio finale del posticipo.