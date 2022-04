Su Helbiz Live arriva “Adani’s Corner", una finestra privilegiata sul mondo del calcio

Da questa stagione proprio il Campionato cadetto è trasmesso interamente sulla piattaforma Helbiz Live. Il titolo e l’impostazione del nuovo programma fanno chiaramente riferimento al famoso “Speaker’s Corner” di Hyde Park, istituzione londinese della libertà di espressione dove, soprattutto di domenica, si svolgono discorsi pubblici e dibattiti. Allo stesso modo, “Adani’s Corner” vuole essere un luogo aperto alla circolazione virtuosa di opinioni, prospettive e approfondimenti sul gioco più bello del mondo.

Le puntate dello show saranno disponibili on demand ogni giovedì sera su Helbiz Live, la piattaforma OTT gestita da Helbiz Media, la società del gruppo Helbiz quotato al Nasdaq (HLBZ) e leader nella micromobilità. In programma 10 puntate di 60 minuti ciascuna, che racconteranno la settimana calcistica appena trascorsa e quella che verrà. I padroni di casa Lele e Carolina coinvolgeranno anche ospiti, protagonisti e testimoni nei loro dialoghi sulla complessa materia del pianeta calcio.

Contributo prezioso sarà l’analisi tattica delle partite, curata insieme alla giornalista Micaela Acevedo, per entrare nelle pieghe dei meccanismi di gioco. In occasione dei play off del campionato di Serie B, il nuovo programma di Helbiz Live offrirà anche un’accurata analisi dei match valevoli per la promozione e retrocessione. «Con “Adani’s Corner” vogliamo regalare ai nostri abbonati una finestra privilegiata sul mondo del calcio, nazionale e internazionale - ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media -. È un format coinvolgente e autorevole, che arricchisce la nostra già ampia offerta di contenuti sportivi e di intrattenimento. E siamo certi che Lele Adani e Carolina Stramare sapranno soddisfare un pubblico esigente come quello italiano».

Daniele Adani è conosciuto nel panorama calcistico per avere indossato le maglie di prestigiosi club italiani, tra cui Fiorentina e Inter, oltre che quella della nostra Nazionale. Alla fine della sua carriera sportiva si è dedicato alla comunicazione, dove si è rivelato come la voce più interessante del panorama italiano lavorando come opinionista prima su Sky e ora in Rai. Presentatrice di Helbiz Live e grande appassionata di calcio, Carolina Stramare ha vinto il titolo di Miss Italia 2019, il famoso concorso di bellezza nato nel 1939. Quest’anno, per la prima volta, l’attesissima finale è stata trasmessa in diretta esclusiva su Helbiz Live.