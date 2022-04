Golf, "Augusta Masters" in diretta su Sky Sport e in streaming su Now dal 7 al 10 aprile

Da domani, giovedì 7, a domenica 10 aprile, appuntamento su Sky con l’86^ edizione del “Masters”, il torneo di golf più atteso dell’anno, conosciuto anche con il nome di Augusta Masters. Primo Major della stagione, metterà a confronto i migliori giocatori del mondo per la conquista dell'ambita Giacca Verde, riservata al vincitore del torneo. L’evento americano è in programma sul percorso dell’Augusta National Golf Club di Augusta, nello stato americano della Georgia Tutte le quattro giornate di gara in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con il commento affidato a Alessandro Lupi, Michele Gallerani, Massimo Scarpa e Roberto Zappa. A precedere l’inizio delle giornate di gara uno Studio Golf condotto da Francesca Piantanida, in compagnia dei talent di golf di Sky, in onda live su Sky Sport 24. Field di altissimo livello, e non poteva essere altrimenti per un torneo come il Masters che, a parte qualche importante defezione, come quella dello statunitense Phil Mickelson, vedrà l’atteso rientro in gara del connazionale Tiger Woods, che torna a giocare un torneo di alto livello dopo il drammatico incidente stradale del febbraio del 2021 nel quale aveva rischiato l’amputazione di una gamba e il conseguente addio alle gare. Tra i 91 giocatori al via, anche due italiani, Francesco Molinari e Guido Migliozzi, al suo primo Masters. Sul green campioni come l‘americano Scottie Scheffler, attuale numero uno del ranking mondiale, lo spagnolo Jon Rahm, numero due e desideroso di riprendersi la testa della classifica, gli altri statunitensi Dustin Johnson, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Justin Thomas, Xander Schauffele e Patrick Cantlay, il nordirlandese Rory McIlroy, il giapponese Hideki Matsuyama, che difende il titolo conquistato nella passata edizione, il norvegese Viktor Hovland e l’australiano Cameron Smith. Su Sky e in streaming su NOW non solo il Masters di Augusta, ma anche gli altri tre “Major”, ovvero gli eventi più prestigiosi della stagione del golf mondiale: il PGA Championship a maggio, lo US Open a giugno e il The Open Championship a luglio.