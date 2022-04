La Serie B sbarca in Brasile grazie all'accordo tra Helbiz Media e Dibrou

MILANO – Il Brasile e il gioco del calcio rappresentano un binomio sportivo inscindibile, una storia leggendaria che oggi si arricchisce con lo sbarco del Campionato italiano della Serie BKT che sarà trasmesso per la prima volta nel Paese, tempio del calcio mondiale. Merito dell’accordo siglato tra Helbiz Media, distributore esclusivo dei diritti media del Campionato di Serie BKT all’estero, e Dibrou, canale di sport e intrattenimento in forte crescita in Brasile, incentrato sul calcio europeo, grazie alla mediazione dell'agenzia For Media Sports Management con sede a Dubai e Londra. In dettaglio, Dibrou acquista i diritti audiovisivi esclusivi per trasmettere in Brasile le migliori partite in full HD, in diretta e in differita, oltre agli highlights delle stagioni 2021/2022 e 2022/2023.