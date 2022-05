Internazionali d'Italia, la 79ª edizione in esclusiva e in chiaro su Mediaset

É Mediaset a trasmettere in esclusiva in chiaro il meglio del torneo maschile della 79° edizione degli «Internazionali d’Italia», in scena al Foro Italico di Roma. Sul canale “20”, da lunedì 9 a venerdì 13 maggio, è previsto un match al giorno. Sabato 14 e domenica 15 maggio, una semifinale e la finale, in diretta su “Italia 1”. La telecronaca delle sfide è affidata a Giampaolo Gherarducci e a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Francesca Schiavone, prima tennista italiana ad aver vinto un torneo del Grande Slam, il Roland Garros, nel 2010. Da Roma, prima e dopo le partite, lo studio è condotto da Lucia Blini con ospite Francesca Schiavone. Inviato sui campi per interviste e commenti, Federico Mastria.