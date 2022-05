Stropicciatevi gli occhi: è in arrivo l’Estate Azzurra di Sky Sport con una serie imperdibile di appuntamenti per tifare insieme gli atleti italiani su Sky e in streaming su NOW. Sfide avvincenti, campioni che fanno sognare, record da battere, adrenalina allo stato puro: tante novità nella Casa dello Sport, che apre le porte a una stagione senza precedenti. Dalla terra rossa del Foro Italico all’Estate Azzurra di Sky Sport, che si prepara a raccontare un’estate mai così ricca di eventi sportivi con protagonisti i colori azzurri: per la prima volta su Sky i Mondiali di atletica leggera e gli Europei LEN di nuoto a Roma, tanto volley con i Mondiali FIVB maschili e femminili, la FIVB Nations League maschile e femminile, oltre ai Mondiali di beach volley. E ancora, il calcio femminile con la UEFA Women’s EURO 2022, gli Europei FIBA di basket maschili e l’Open d’Italia di golf. Continua anche la stagione del tennis, che si conferma uno dei pilastri della programmazione di Sky Sport con la copertura dei grandi tornei maschili della stagione 2022 (dagli Internazionali BNL d’Italia in corso a Roma, passando per Wimbledon, fino alle NITTO ATP Finals di novembre a Torino) e la novità della Davis Cup, per la prima volta e fino al 2024 su Sky. Novità che vanno ad affiancarsi alla già ricca programmazione di Sky Sport: a partire dal calcio con la Serie A TIM (3 partite per ogni turno), la Serie BKT e la Serie C con playoff e playout, ancora in campo per assegnare titoli, decretare promozioni e retrocessioni. In Italia come in Europa, è rush finale anche nei campionati esteri trasmessi da Sky (Ligue 1 francese, Bundesliga tedesca e Premier League inglese), così come nelle competizioni UEFA per club, con le Finali di UEFA Europa League (Eintracht Francoforte-Glasgow Rangers del 18 maggio), UEFA Conference League (Roma-Feyenoord del 25 maggio) e UEFA Champions League (Liverpool-Real Madrid del 28 maggio). Per non parlare della straordinaria stagione dei motori (oltre 20 campionati di motorsport in onda su Sky e in streaming su NOW), con in primo piano il ritorno ai vertici della Ferrari in F1 e la nuova generazione dei piloti italiani in MotoGP. Da non perdere il super weekend del 29 maggio (GP Monaco di F1, GP Italia di MotoGP al Mugello e 500 miglia di Indianapolis), il Mondiale WRC con il rally di Sardegna dal 2 al 5 giugno, la Superbike del 12 giugno a Misano e gli appuntamenti di settembre con le gare italiane di MotoGP a Misano (il 4) e F1 a Monza (l’11). E poi ancora basket (NBA con le Finals al via dal 2 giugno, Turkish Airlines EuroLeague con la Final Four dal 19 al 21 maggio e la finale di 7Days EuroCup con la Virtus Bologna protagonista questo mercoledì contro il Bursaspor), golf (con i restanti “Major” della stagione in corso: PGA Championship a maggio, US Open a giugno e The Open Championship a luglio), pallanuoto (Final Eight di LEN Champions League da Belgrado dal 2 al 4 giugno), grande rugby, padel con il World Padel Tour e il nuovo super circuito Premier Padel, con la tappa romana di fine maggio al Foro Italico, hockey su ghiaccio NHL, baseball MLB e tanti altri sport, per un totale di oltre 20 discipline e la diretta delle più grandi competizioni, raccontate con passione, competenza e la migliore tecnologia sui 10 canali Sky Sport.

Al centro della scena tornano anche le produzioni originali Sky Sport, vero e proprio fiore all’occhiello della programmazione, tutte disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW. Storie, personaggi e pagine di sport che passano attraverso le voci di una squadra di narratori formidabile: Federico Buffa con “#SkyBuffaRacconta Enzo Bearzot”, Matteo Marani e un nuovo capitolo di “Storie” intitolato “2003, Giallo Parma”, Giorgio Porrà con “L’Uomo della Domenica” dedicato a “Gilles Villeneuve – L’aviatore”, oltre alla docu-serie Sky Original “Una Squadra” diretta da Domenico Procacci e prodotta da Fandango, Sky e Luce Cinecittà, per celebrare la storica vittoria della Coppa Davis di tennis nel 1976. In attesa del calciomercato e del ritorno su Sky di “Calciomercato - L’Originale”, dal 6 giugno tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna e una nuova sigla “Il fantacalcio dell’Originale”, scritta e cantata dal conduttore del programma.

GRANDI NOVITÀ NELL’ESTATE AZZURRA DI SKY SPORT

Dopo il successo di un anno fa dell’Italia di Roberto Mancini a UEFA EURO 2020, toccherà alla Nazionale guidata da Milena Bertolini provare ad alzare la coppa nel cielo di Wembley, nel Campionato Europeo UEFA di calcio femminile in programma dal 6 al 31 luglio in Inghilterra e su Sky, con una copertura speciale dedicata alle nostre ragazze inserite nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda. In contemporanea, dall’altra parte dell’oceano, dal 15 al 24 luglio i riflettori dell’Hayward Field di Eugene in Oregon (Stati Uniti) si accenderanno sulla 18^edizione dei Campionati del Mondo di atletica leggera, trasmessi per la prima volta su Sky, dove l’Italia punterà a confermare i successi delle ultime Olimpiadi di Tokyo portando in pista i suoi atleti migliori. Da Gianmarco Tamberi a Marcell Jacobs, dai medagliati olimpici alle nuove speranze per il futuro, l’Italia dell’atletica non ha mai avuto una squadra così forte e godrà di una copertura televisiva straordinaria: oltre ai Mondiali in Usa, su Sky Sport anche la Wanda Diamond League fino al 2024 incluso, con le prime due tappe di Doha (13 maggio) e Eugene (28 maggio), il World Athletics Continental Tour Gold (fino al 2023) e il World Athletics Indoor Tour Gold (fino al 2023).

Dopo il tennis, dall’11 al 21 agosto, Roma ospiterà anche la 36esima edizione dei Campionati Europei LEN di nuoto, una prima volta su Sky anche per la massima rassegna continentale delle discipline acquatiche che torna nella Capitale dopo l’edizione del 1983, nella piscina più bella del mondo – quella del Foro Italico - che accoglierà 1500 atleti provenienti da 52 nazioni, i quali si sfideranno nei quattro sport olimpici -nuoto, nuoto in acque libere, tuffi e nuoto sincronizzato- e per la prima volta nella storia, anche nei tuffi dalle grandi altezze. Grandi aspettative per la Nazionale italiana, al primo evento dopo l’addio di Federica Pellegrini, ma con tanti campioni che puntano all’oro.

Dalle piscine al parquet, a settembre su Sky è tempo di basket per la 41^edizione dei Campionati Europei maschili FIBA di pallacanestro, con l’Italia tra i Paesi ospitanti dell’evento (alcuni incontri della fase a gironi, fra i quali tutti quelli dell’Italia, si disputeranno al Mediolanum Forum di Milano). Gli Azzurri di coach Meo Sacchetti figurano nel Gruppo C con Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna ed Estonia.

Un ruolo da protagonista nell’Estate Azzurra di Sky Sport lo avrà anche il volley, atteso da cinque grandi appuntamenti: i Campionati Mondiali FIVB Maschili (dal 26 agosto all’11 settembre), con l'Italia di Fefè De Giorgi nella Pool E insieme a Canada, Cina e Turchia; i Campionati Mondiali FIVB Femminili (dal 23 settembre al 15 ottobre), con le ragazze di Davide Mazzanti nel Girone A con Belgio, Camerun, Kenya, Paesi Bassi e Porto Rico. In campo le campionesse e i campioni d’Europa, che ora vogliono conquistare il mondo.

E ancora, la FIVB Nations League femminile (dal 31 maggio al 17 luglio), la FIVB Nations League maschile (dal 7 giugno al 24 luglio), la competizione internazionale che vede coinvolte le migliori 16 nazionali maschili e 16 femminili in un torneo ad alta intensità agonistica in giro per il mondo, che vedrà le Finals maschili disputarsi all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e quelle femminili ad Ankara, Turchia, e i Campionati Mondiali di beach volley (su Sky live le semifinali e la finale) in programma a Roma dal 10 al 19 giugno. Dal 15 al 18 settembre, appuntamento poi con il 79° Open d’Italia di golf sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma).

TENNIS: NOVITÀ DAVIS CUP FINO AL 2024

Una grande novità anche per gli appassionati di tennis: le qualificazioni e le fasi finali della Davis Cup per la prima volta e fino al 2024 su Sky, con protagonista l’Italia del capitano Filippo Volandri nel primo appuntamento delle Davis Cup by Rakuten Finals (Group Stage in programma dal 14 al 18 settembre e le Finals dal 23 al 27 novembre).

Intanto, fino a domenica 15 maggio, le luci della Capitale sono accese sulla 79^edizione degli Internazionali BNL d’Italia, con il torneo maschile live su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Ogni giorno una super squadra del commento per raccontare il prestigio e il fascino di uno degli appuntamenti sportivi più attesi della Capitale, con le telecronache di Elena Pero e Luca Boschetto, affiancati dalle voci tecniche di chi la terra rossa l’ha calcata da giocatore, come Paolo Bertolucci, Filippo Volandri e Paolo Lorenzi. Eleonora Cottarelli è la conduttrice dei pre e post match live dallo studio panoramico affacciato sul Foro Italico. Insieme a lei Stefano Meloccaro e Angelo Mangiante. Dopo Roma, grazie alla partnership con SuperTennis, appuntamento con gli ATP 250 di Stoccarda (6-12 giugno), Eastbourne (20-25 giugno) e Gstaad (18-24 luglio). E ancora l’ATP 500 Queen’s (13-19 giugno), preludio al torneo su erba per eccellenza, Wimbledon (dal 27 giugno al 10 luglio). La stagione 2022 del grande tennis di Sky Sport continua poi con gli ATP Masters 1000 di Montreal (dal 7 al 14 agosto), Cincinnati (dal 14 al 21 agosto), Shanghai (dal 9 al 16 ottobre) e Parigi (dal 31 ottobre al 6 novembre) fino alle Nitto ATP Finals, per il secondo anno consecutivo a Torino (dal 13 al 20 novembre), precedute dalle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals (dall’8 al 12 novembre). A questi si aggiungono i due Challenger di Forlì (su Sky dal 3 al 6 giugno) e Napoli (su Sky dal 9 all’11 settembre) e l’ATP Cup 2023.

Senza dimenticare la programmazione di Sky Sport dedicata al padel con il World Padel Tour e il Premier Padel (con l’Italy Premier Padel Major di Roma dal 23 al 29 maggio), e quella dei canali Eurosport (al 210 e 211 di Sky, anche in streaming su NOW) dedicata a tre tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros e Us Open) e ad altri eventi tennistici internazionali, inclusa la Laver Cup.

ECCO LE NUOVE PRODUZIONI ORIGINALI FIRMATE SKY SPORT

L’UOMO DELLA DOMENICA “Gilles Villeneuve, L’aviatore” - La F1 è al centro dell’ultimo episodio de “L’uomo della domenica”, per celebrare il 40° anniversario della morte di Gilles Villeneuve, scomparso l’8 maggio ‘82 a soli 32 anni. Giorgio Porrà rievoca il mito del popolare e sfortunato pilota canadese rimasto nei cuori di tutti i ferraristi. La complessa personalità del campione, il suo forte rapporto con Enzo Ferrari, la dinamica tecnica e psicologica del fatale incidente sono gli elementi di un racconto avvincente e condito da riferimenti letterari, cinematografici e musicali, con numerose testimonianze calde e appassionate.

On demand su Sky e NOW

“STORIE di Matteo Marani - 2003, Giallo Parma” - A distanza di quasi vent’anni dal più grande scandalo vissuto dal nostro Paese, il crack Parmalat, il programma di approfondimento storico di Marani ripercorre, con documenti inediti e nuove immagini, la strana annata del Parma Calcio, colpito dalle indagini che portarono all’arresto per bancarotta del suo patron e proprietario della Parmalat Calisto Tanzi, artefice di quello che la stampa anglosassone definì come “il maggiore scandalo economico del Vecchio Continente”. Ma fu in quella stagione complicata, con un club passato sotto il controllo del commissario Enrico Bondi, che nacque una seconda storia sportiva esaltante. Alle difficoltà del quotidiano fecero da contraltare l’attaccamento della squadra, capitanata dall’allenatore Cesare Prandelli, i gol di Adriano e Gilardino, l’orgoglio dei tifosi che spinse il Parma a un passo dalla qualificazione in Champions League.

In onda da venerdì 13 maggio alle 19 e alle 23 su Sky Sport Calcio

#SKYBUFFARACCONTA Enzo Bearzot - A quarant’anni dal trionfo dell’Italia nel Mundial di Spagna ‘82, Sky Sport dedica un nuovo racconto all’ex CT della Nazionale Enzo Bearzot, protagonista di quell’indimenticabile successo. Friulano di origine ma milanese d’adozione, amante della letteratura e dei classici, era un uomo colto ma soprattutto curioso, con una vera vocazione per il racconto: per lui il calcio non era solo un gioco ma una scuola di vita da cui trarre insegnamenti più profondi.

In onda da venerdì 20 maggio alle 19.20 su Sky Sport Uno

UNA SQUADRA - La docu-serie Sky Original racconta la Coppa Davis vinta dall’Italia nel 1976 con Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Tonino Zugarelli e il capitano Nicola Pietrangeli. Una squadra a volte divisa, frammentata, con al suo interno rapporti difficili, conflittuali, sia tra i giocatori che con chi li guida e allena. Una Nazionale osteggiata e combattuta nel suo stesso Paese, ma comunque la squadra più forte del mondo.

In onda il 14 maggio alle 21.15 su Sky Documentaries e domenica 15 maggio al termine della Finale degli Internazionali BNL d’Italia su Sky Sport Uno