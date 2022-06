Celtics-Warriors, le Finals di basket NBA in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW

Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più appassionanti e spettacolari, le Finals NBA , che quest’anno propongono la sfida tra Boston Celtics e Golden State Warriors. Tutti gli incontri, al meglio delle sette gare, saranno trasmessi in diretta su Sky Sport NBA (alcuni match anche su Sky Sport Uno) e in streaming su NOW , con il commento live dagli Stati Uniti di Flavio Tranquillo e Davide Pessina .

Assieme a loro, sempre dagli States, Alessandro Mamoli, Matteo Soragna e Mauro Bevacqua racconteranno su Sky Sport 24 tutto ciò che accade attorno alle Finals, con collegamenti, interviste e immagini inedite, per coprire l’evento nel modo più completo possibile. A Milano, Francesco Bonfardeci e Marco Crespi completeranno la squadra anche per l’appuntamento quotidiano di “Basket Room”, tutti i giorni alle 16.45 su Sky Sport 24 e alle 18 su Sky Sport NBA. Video, notizie, statistiche, risultati e contenuti digitali originali sulle Finals anche sul sito ufficiale NBA in l’Italia. Il via alla serie, che decreterà i successori dei Milwaukee Bucks nell’albo d’oro delle Finals, è in programma nella notte italiana tra domani, giovedì 2, e venerdì 3 giugno, dalle ore 3. L’eventuale Gara7 si disputerà nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 giugno.

Nelle finali di Conference, i Celtics hanno battuto 4-3 nella Eastern i Miami Heat, mentre gli Warriors hanno avuto la meglio nella Western sui Dallas Mavericks, sconfitti 4-1. Golden State, che ha conquistato l’Anello in 6 occasioni e che disputa per la sesta volta in 7 anni le Finals, torna a giocarsi il titolo dopo quello perso nel 2019 per mano dei Toronto Raptors, mentre i Celtics, vincitori ben 17 volte del campionato NBA, record assoluto detenuto insieme ai Los Angeles Lakers, hanno disputato la loro ultima finale per l’Anello nel 2010, persa proprio di fronte ai Lakers. L’ultimo successo degli Warriors è quello del 2018, battuti i Cleveland Cavaliers, mentre l’ultima vittoria dei Celtics risale al 2008 e anche in questo caso gli avversari erano i Lakers. Gara1, Gara2, e le eventuali Gara5 e Gara7 allo Chase Center di San Francisco, la casa degli Warriors, Gara3, Gara4 e l’eventuale Gara6 al TD Garden di Boston.

E per entrare ancor di più nell’atmosfera del massimo torneo di basket al mondo e non dimenticare le imprese di una delle squadre che di questo torneo hanno fatto la storia, su Sky e NOW è possibile, dal 2 giugno, fare un tuffo nel decennio d’oro dei Los Angeles Lakers attraverso WINNING TIME: L’ASCESA DELLA DINASTIA DEI LAKERS, la serie firmata Adam McKay (Don’t Look Up, Succession) e targata HBO sulle gesta sportive (e non solo) che fra gli Anni ’80 e ’90 fecero dei Los Angeles Lakers la stella più luminosa del firmamento del basket mondiale. I 10 episodi della serie saranno tutti disponibili dalle 21.15 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, oltre che on demand su Sky. Inoltre, domani alle 20.30 su Sky Sport Uno, da non perdere anche uno speciale di Sky Sport dedicato a “Winning Time”. Le storie di personaggi leggendari come Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West e Pat Riley, commentate da chi per anni li ha raccontati: Flavio Tranquillo e Federico Buffa.

La programmazione in diretta delle NBA Finals

Gara1: Warriors-Celtics

ore 3 notte giovedì 2-venerdì 3 giugno Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW

Gara2: Warriors-Celtics

ore 2 notte domenica 5-lunedì 6 giugno Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW

Gara3: Celtics-Warriors

ore 3 notte mercoledì 8-giovedì 9 giugno Sky Sport NBA e in streaming su NOW

Gara4: Celtics-Warriors

ore 3 notte venerdì 10-sabato 11 giugno Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW

Gara5 (eventuale): Warriors-Celtics

ore 3 notte lunedì 13-martedì 14 giugno Sky Sport NBA e in streaming su NOW

Gara6 (eventuale): Celtics-Warriors

ore 3 notte giovedì 16-venerdì 17 giugno Sky Sport NBA e in streaming su NOW

Gara7 (eventuale): Warriors-Celtics

ore 3 notte domenica 19-lunedì 20 giugno Sky Sport NBA e in streaming su NOW

