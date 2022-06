Sky, torna "Calciomercato-L'Originale": in onda dal 6 giugno con Bonan, Di Marzio e Fayna

MILANO - Un falò sulla spiaggia, la luna che si specchia nel mare, la melodia di una chitarra e la leggiadria delle notti estive. Da qui riparte l’appuntamento più atteso dell’estate di Sky Sport, naturalmente “Calciomercato – L’Originale”, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, in onda dal 6 giugno e tutte le sere -fino al 15 luglio- dal lunedì al venerdì alle ore 23 su Sky Sport 24 , Sky Sport Calcio (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno) e in streaming su NOW.

Come sempre la musica avrà un ruolo da protagonista, anche grazie alla presenza del musicista Leonardo Lagorio, che in alcune puntate accompagnerà le notizie di giornata attraverso gli accordi della sua chitarra. E poi una nuova sigla, “Il Fantacalcio dell’Originale”, scritta e interpretata dalla voce di Alessandro Bonan: una rivisitazione pop, allegra e ritmata del Fantacalcio, il gioco più amato dai tifosi italiani, che si conclude con un omaggio a Pablito Rossi (“Ti schiererò se tra le stelle scorgerai il sorriso di Paolo Rossi detto anche Pablito”).

Tanti gli ospiti del mondo dello sport che ogni sera animeranno la spiaggia riprodotta nello studio scenografico di “Calciomercato – L’Originale, che anche quest’anno ricreerà l’atmosfera tipica delle notti d’estate. Special guest della prima puntata, lunedì 6 giugno, sarà l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, tra i tecnici rivelazione dello scorso campionato.

Nel corso delle serate, interverranno alcune tra le atlete italiane più importanti del panorama agonistico mondiale, per raccontare il significato e l’esperienza che dimora in ogni impresa sportiva. L’aria di festa lascerà spazio anche a momenti di riflessione, con le interviste one to one, o meglio ancora “occhi negli occhi”, in cui con una speciale telecamera posta sul viso dei suoi interlocutori, Alessandro Bonan parlerà di emozioni e sentimenti, non senza il solito risvolto di ironia.

Non mancheranno i contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, sempre pronti a svelare tutti i retroscena delle trattative di giornata. Le notizie saranno rivelate dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, per l’occasione a bordo di un pedalò, mentre Fayna catturerà le attenzioni del pubblico pescando storie e curiosità dal mondo del web e dei social.

“Calciomercato - L’originale” tornerà dal 12 agosto al 1° settembre, sempre alle 23 dal lunedì al venerdì e sugli stessi canali, per raccontare le ultime tre settimane del calciomercato estivo. Il programma è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.