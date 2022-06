"Grazie Scriba": Sky Sport Tennis omaggia Gianni Clerici

In programma una serata di speciali: una straordinaria intervista nel quale lo “Scriba” – come si autodefiniva – racconta la sua carriera e il suo sport, “I Signori del Tennis – Gianni Clerici”. Poi due monografie, con le parole di Clerici che tracciano i profili di Suzanne Lenglen e John McEnroe. E ancora un momento storico della televisione sportiva italiana: in un solo studio, sei giganti del giornalismo: Rino Tommasi, autore del programma, con Gianni Clerici, Enzo Biagi, Giorgio Bocca, Gian Paolo Ormezzano e Paolo Garimberti, in “Fair Play” in onda su Tele + 2 nel 1993, una puntata storica riassunta in due speciali. In onda anche alcune delle memorabili telecronache realizzate con Rino Tommasi: Agassi-Ivanisevic finale di Wimbledon 1992, Sampras-Courier finale di Wimbledon 1993, Muster-Becker finale di Montecarlo 1995, Sampras-Agassi finale Wimbledon 1999, Federer-Hewitt finale di Indian Wells 2005, Williams-Davenport finale di Wimbledon 2005, Nadal-Federer finale Internazionali d’Italia 2006 e Wimbledon 2008.