Rakuten Tv, tutte le novità di luglio

ROMA – Un'estate bollente su Rakuten TV : a luglio una serie di grandi titoli in arrivo sulla piattaforma Rakuten TV, tra attesi film freschi di sala cinematografica, emozionanti drammi e nuove serie tv! Nella sezione TVOD della piattaforma, ecco arrivare il film d’azione con Nicolas Cage Il talento di Mr. C ad un prezzo speciale esclusivo per il primo weekend d’uscita; il nuovo film commedia con Sandra Bullock e Channing Tatum The Lost City ; il grande successo cinematografico nonché secondo capitolo di un'importante saga famigliare Downton Abbey 2 Una nuova era (già disponibile dal 30 giugno e per il noleggio dal 14 luglio). E ancora il nuovo film del regista visionario Robert Eggers The Northman , il film che racconta la storia di Lady Diana, Spencer , per la regia di Pablo Larraín con la candidata agli Oscar e ai Golden Globe Kristen Stewart, il film commedia di Fausto Brizzi Bla Bla Baby con Alessandro Preziosi e il film d’esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal La figlia oscura , ispirato al romanzo di Elena Ferrante e con ben tre candidature agli Oscar e altri importanti premi.

Anche nella sezione AVOD le novità non mancano: in arrivo il film di Tinto Brass La chiave con l’iconica Stefania Sandrelli, il travolgente dramma L’amante, dal regista de Il nome della rosa Jean-Jacques Annaud, e l’emozionante Personal Effects, con Michelle Pfeiffer e Ashton Kutcher. E ancora, per gli amanti del thriller Bulletproof Man, Catch .44 e Una moglie e per tutta la famiglia un’ampia selezione di titoli tra cui Space Dogs, Ernest & Celestine, Il fachiro di Bilbao e molti altri.

Nella sezione SVOD Starzplay, finalmente disponibili tutti gli episodi di Girl from Plainville, mini-serie originale di Starzplay ispirata alla storia vera di Michelle Carter, un caso senza precedenti. In arrivo anche P-Valley 2, secondo capitolo della serie originale che approfondirà, con un nuovo episodio ogni settimana, la vita dei personaggi dello strip club Pynk. Da segnalare anche la promo Un’estate di grande cinema, per godersi una selezione di film tra i migliori della stagione recente. Saranno quindi disponibili ad un prezzo speciale, dall’11 luglio al 7 agosto, titoli di ogni genere, dall’acclamato Belfast a Diabolik, dal sorprendente Freaks Out al thriller La furia di un uomo fino all’animazione con I Croods 2 – Una nuova era e tanti altri. Per un’estate all’insegna del meglio del cinema!