Su Sky grandi ascolti per la domenica di tennis e Formula 1

Grandi ascolti per il weekend di tennis e Formula 1 su Sky. Wimbledon conquista il pubblico : ieri la vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, in onda dalle 17 circa su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, ha raccolto ben 395 mila spettatori medi e 1 milione 330 mila spettatori unici, con il 3,4% di share e un picco di 648 mila spettatori medi negli ultimi minuti di gioco. Nel complesso è stata una domenica da record per il tennis su Sky: la "middle Sunday" di Wimbledon ha ottenuto oltre 1 milione 800 mila spettatori unici, mentre la prima settimana del torneo appena conclusa è stata in generale la migliore di sempre con un ascolto medio di 140 mila spettatori per le partite live.

Ascolti sempre al top per la Formula 1: ieri, il Gran Premio di Gran Bretagna, in diretta dalle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K - interrotto per incidente nei primissimi minuti e durato quindi complessivamente 2 ore e 20 minuti, andando così in sovrapposizione oraria al match di tennis - ha ottenuto 1 milione 372 mila spettatori medi, con il 13,6% di share e 2 milioni 356 mila spettatori unici. Su TV8 la differita del GP dalle 19 circa ha raccolto 1 milione 854 mila spettatori medi, con il 14,3% di share. Buoni ascolti per il pre gara su Sky, con 294 mila spettatori medi. Molto seguito il post gara della prima vittoria di Carlos Sainz, che ha ottenuto 633 mila spettatori medi. In 143 mila invece per l'appuntamento con Race Anatomy F1.