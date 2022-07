Europeo femminile: dal 6 al 31 luglio su Sky e in streaming su Now

L' Estate Azzurra di Sky Sport entra nel vivo: in arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro importante appuntamento con il calcio europeo, UEFA Women's EURO 2022. Si parte domani, mercoledì 6 luglio, con la sfida tra l' Inghilterra , Paese ospitante, e l' Austria , con la telecronaca della coppia di voci più familiari per il pubblico del calcio femminile su Sky Sport: Gaia Brunelli e Martina Angelini. Appuntamento alle 21 su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

L'Italia, invece, esordirà contro la Francia domenica 10 luglio alle 21 su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La Nazionale sogna di raggiungere il primo storico successo europeo, dopo esserci quasi riuscita con le finali del 1993 e del 1997. La telecronaca del match sarà di Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli, ex grande calciatrice azzurra e attuale Head of Women's Football dell'AS Roma, dopo esserne stata allenatrice. Lo studio pre e post partita sarà sul posto, a bordocampo: oltre a Betty Bavagnoli, a condurre ci sarà Mario Giunta; al suo fianco per il primo match anche Fabio Caressa, che commentò questa stessa partita nella finale del 2006, con in campo la Nazionale di Lippi. Oltre agli "specialisti" del femminile (tra i quali Giancarlo Padovan e Moris Gasparri), Sky ha scelto infatti di allargare il commento anche ai commentatori e ai talent che di solito si occupano di calcio maschile. Dopo Fabio Caressa, a partire dal secondo match, ci sarà un super talent d'eccezione per le analisi live dallo stadio: Alessandro Costacurta. E altre soprese saranno in arrivo. Gli studi quotidiani pre e post partita e gli approfondimenti su Sky Sport 24 saranno condotti da Mario Giunta e da Margherita Cirillo, sempre in collegamento con i nostri inviati, come Giorgia Cenni e Francesco Cosatti.

Una copertura speciale quella che Sky metterà in campo dal 6 al 31 luglio per seguire tutte le partite del Campionato Europeo femminile di calcio UEFA 2022 (live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno, con le semifinali e la finale anche su Sky Sport 4K, e in streaming su NOW), con studi e approfondimenti pre e post match, e con un occhio di riguardo alle Azzurre, inserite nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda. In attesa di vederle in campo il 10 luglio, è in onda su Sky Sport e disponibile on demand, lo speciale "Siamo le Azzurre" per conoscere meglio le protagoniste della Nazionale. Al centro le emozioni, le sensazioni e i sogni delle 23 ragazze scelte da Milena Bertolini. Un viaggio per scoprire come dal meraviglioso Mondiale 2019 sia cambiata la percezione del movimento femminile in Italia e come siano, e quanto, cresciute quelle che saranno le giocatrici dell'Europeo dal punto di vista tecnico e umano. Un movimento che adesso, finalmente, dalla stagione 2022/2023 si è guadagnato sul campo lo status del professionismo.

La programmazione degli incontri da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW:

FASE A GIRONI PRIMA GIORNATA

Mercoledì 6 luglio Ore 21, Inghilterra-Austria Telecronaca di Gaia Brunelli e commento di Martina Angelini su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Giovedì 7 luglio Ore 21, Norvegia-Irlanda del Nord Telecronaca di Davide Polizzi su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Venerdì 8 luglio Ore 18, Spagna-Finlandia Telecronaca di Gaia Brunelli e commento di Martina Angelini su Sky Sport Football e Sky Sport 251 Ore 21, Germania-Danimarca Telecronaca di Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli su Sky Sport Football e Sky Sport 251

Sabato 9 luglio Ore 18, Portogallo-Svizzera Telecronaca di Davide Polizzi su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 Ore 21, Olanda-Svezia Telecronaca di Gaia Brunelli e commento di Martina Angelini su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Domenica 10 luglio Ore 18, Belgio-Islanda Telecronaca di Gianluigi Bagnulo e Massimo Morales su Sky Sport Football e Sky Sport 251 Ore 21, Francia-Italia Telecronaca di Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251