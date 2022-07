Wimbledon, grandi ascolti su Sky per l'incontro Djokovic-Sinner

Ancora grandi ascolti per il torneo di Wimbledon su Sky: l’incontro dei quarti di finale tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, in onda ieri dalle 14.30 su Sky Sport, ha ottenuto 505 mila spettatori medi e 1 milione 200 mila spettatori unici, con il 5,9% di share. Il picco si è registrato durante il quinto set, intorno alle 16.51, con 617 mila spettatori medi e il 7,2% di share. Si tratta del terzo miglior ascolto di sempre per un match di Wimbledon. Il grande seguito dell’incontro traina una giornata complessivamente straordinaria per Wimbledon su Sky, con 254 mila spettatori medi per le partite live.