Domenica di grande sport su Sky, ascolti al top

MILANO - Gli ascolti premiano ancora la domenica di grande sport su Sky con il GP d’Austria di F1, la Finale di Wimbledon e l’esordio dell’Italia nella UEFA Women’s EURO 2022. Ieri, la gara vinta da Leclerc, live dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K è stata vista da 1 milione 518 mila spettatori medi, con il 14,3% di share e 2 milioni 208 mila spettatori unici, mentre su TV8 la differita del GP, dalle 18 circa, ha raccolto 1 milione 878 mila spettatori medi con il 18% di share.Da segnalare anche gli ottimi ascolti del pre gara su Sky, con 397 mila spettatori medi, mentre il post gara media 488 mila spettatori. In 215 mila per l’appuntamento con Race Anatomy.

Bene anche la Finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios, live dalle 15 su Sky Sport Tennis (e al termine del GP D’Austria anche su Sky Sport Uno) con 418 mila spettatori medi, il 4,1% di share e 1 milione 510 mila spettatori unici.

In evidenza anche gli ascolti di Francia-Italia, debutto per le Azzurre di Milena Bertolini nel Campionato Europeo femminile di calcio: la partita, in diretta dalle 21 su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, ha avuto un’audience media di 320 mila spettatori con il 2,2% di share e 1 milione 40 mila spettatori unici.