Dazn, ricomincia la stagione dello sport: la programmazione della Serie A

DAZN, piattaforma di streaming e intrattenimento sportivo leader a livello globale, scende in campo con le novità editoriali dedicate a tutti gli appassionati e tifosi sportivi. Si inizia in vista della nuova ed entusiasmante stagione di Serie A TIM e, in occasione del calcio d’inizio, DAZN si prepara con i programmi più amati della scorsa stagione ma anche molte novità. “Ricominciamo la stagione calcistica pieni di energia e nuove proposte, con l’obiettivo di accompagnare i tifosi in ogni momento e su ogni canale, ben oltre i 90 minuti della partita. Ci riscalderemo con “DAZN Heroes”, una serie di contenuti originali ed esclusivi per raccontare i protagonisti e le storie più appassionanti dello sport. Entreremo in azione al fianco dei tifosi, che con “DAZN Talks” potranno interagire live e in diretta con i loro campioni sulla nostra pagina di YouTube. Aspetteremo con loro l’adrenalina che sale con i consigli per il fantacalcio di “Fantaradar”, le analisi di “Like Tattico” e le ultime news di “Kick Off”, il nuovo show del venerdì sera. Il weekend ci riuniremo per diventare “Tutti bravi dal divano”, il nuovo format del sabato sera che avrà anche uno spin-off, “Players Only”, una chiacchiera libera e informale tra soli ex giocatori. Domenica e lunedì poi condivideremo il massimo dell’energia, con i racconti esclusivi di Sunday Night Square e l’atmosfera colorata e leggera di Supertele – Leggero come un Pallone. Ma le novità non si fermano qui, perché in DAZN amiamo parlare di sport e lo faremo sempre di più attraverso i nostri social, il sito DAZN News e nuovi progetti audio e off platform”, dichiara Ughetta Ercolano, Senior Vice President Content Southern Europe

Dazn, appuntamenti live

Il weekend di DAZN avrà, da questa stagione, un appuntamento per giornata: si parte il venerdì alle 19:00 con il nuovissimo Kick Off, assaggio del weekend di Serie A TIM, condotto da Marco Cattaneo e Federica Zille, live dal 2 settembre; il sabato arriverà alle 20:00 Tutti bravi dal divano, il nuovo show con Marco Russo e Marco Parolo, che nel late night si trasformerà in Players Only, un momento esclusivo solo tra ex giocatori con la novità di Valon Behrami, live dal 3 settembre. Sempre dalle 20:00, la domenica si accenderà con Sunday Night Square, condotto da Marco Cattaneo con al suo fianco Stefano Borghi. E, dopo il fine settimana adrenalinico, appuntamento lunedì alle 20:00 con Supertele – Leggero come un Pallone, il programma condotto da Pierluigi Pardo che accompagnerà tutti i tifosi nel posticipo ripercorrendo il weekend calcistico nel segno della leggerezza, competenza e contaminazione del grande calcio con il mondo della cultura e dello spettacolo. Da metà settembre riprenderà anche il format Coca-Cola Super Match, che permetterà di seguire in contemporanea la partita live con un commento super originale: saranno infatti i protagonisti dello sport e del digitale ad intrattenere il pubblico con una telecronaca alternativa dei match.

Contenuti on demand

Anche per questa stagione non mancheranno i tanti format originali in accompagnamento al live: tornano infatti gli appuntamenti settimanali di Bordocam, Lost in the Weekend, 1 vs 1 e Like Tattico. Arrivano poi i DAZN Heroes, una raccolta di storie e incontri inediti con i grandi personaggi dello sport in app ogni mercoledì. Dopo la prima intervista esclusiva a Romelu Lukaku dal suo ritorno all’Inter, già disponibile su DAZN, si proseguirà con Luciano Spalletti, in app da mercoledì 17 agosto. DAZN non è solo eventi live e format dedicati al calcio; infatti, anche in questa stagione, la piattaforma rinnoverà il suo impegno nel proporre docufilm e serie dedicati a personalità dello sport, a raccontare i grandi momenti sportivi da una prospettiva inedita e avvicinare gli spettatori a molte altre discipline attraverso un linguaggio appassionante, originale e pop.

Contenuti e progetti off platform

Dazn si accenderà anche live su YouTube: riparte DAZN Talks, che da questa stagione raddoppia con due appuntamenti il mercoledì e il giovedì, attraverso i quali gli utenti potranno interagire con i protagonisti della Serie A TIM e Serie B BKT; Fantaradar che ogni venerdì vedrà la redazione DAZN rispondere in tempo reale agli utenti per i consigli sulle formazioni del fantacalcio. Tanta interazione in diretta anche dal mondo del fighting, con i live di Ready to Rumble, e dal football americano, con gli NFL Talks. La passione per il campionato più seguito in Italia continua anche in radio: DAZN insieme a Radio 105 presentano 105 sport news, l’appuntamento dedicato alla Serie A TIM e al grande sport condotto da Niccolò Ceccarini in onda ogni mercoledì, venerdì e sabato alle 20:00 su Radio 105. E per tenersi sempre aggiornati e non perdersi nessuna notizia, DAZN News si arricchisce con gli editoriali dei giornalisti DAZN, interviste esclusive e ancora più aggiornamenti live. DAZN SQUAD Tutti pronti nella DAZN Squad: insieme a Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Pierluigi Pardo e Marco Cattaneo, la squadra ormai collaudata di conduttori, giornalisti e telecronisti è pronta a scendere in campo per una nuova stagione di grande sport. DAZN è sinonimo di sport ed è l'unica emittente digitale globale che sta rapidamente diventando la principale destinazione sportiva per tutti gli appassionati e i tifosi, reinventando il modo in cui le persone amano lo sport. L’offerta sportiva di DAZN è sempre più ricca: tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, LaLiga spagnola in esclusiva, tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League e competizioni internazionali. Senza dimenticare MLS, UEFA Women's Champions League, i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, Red Bull TV, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD come il tennis, gli imperdibili incontri della UFC, Boxe e Kickboxing. Oltre agli eventi e ai contenuti live, l'utente ha a disposizione un catalogo di originali DAZN sempre più ricco con nuove storie e racconti che andranno ad aggiungersi ai documentari già presenti in app e ai format di approfondimento per vivere la passione sportiva a 360°.

La programmazione delle 7 partite trasmesse sul canale satellitare Zona DAZN

Sabato 13

18:20 Milan-Udinese > ZONA DAZN 214

20:35 Monza- Torino > ZONA DAZN 214

Domenica 14

18:20 Fiorentina- Cremonese > ZONA DAZN canale 214

20:35 Salernitana- Roma > ZONA DAZN canale 214

20:35 Spezia-Empoli > ZONA DAZN 2 canale 215

Lunedì 15

18:20 Hellas Verona- Napoli > ZONA DAZN canale 214

20:35 Juventus-Sassuolo > ZONA DAZN canale 214

