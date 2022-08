In diretta tv su Sky e in streaming su Now gli Europei di basket

È tutto pronto per il FIBA EuroBasket 2022, il campionato europeo maschile di pallacanestro, in programma dal 1° al 18 settembre in diretta su Sky e in streaming su NOW. Al via della 41ma edizione, in modalità itinerante in 5 città (Colonia, Praga, Tbilisi e Milano per la prima fase, e Berlino per la fase finale), 24 nazionali, divise in 4 gironi da 6 squadre ciascuno. Prima fase in programma dal 1° all’8 settembre, cui farà seguito quella a eliminazione diretta, con gli ottavi di finale (10 e 11 settembre) con le prime quattro classificate di ogni gruppo, i quarti di finale (13 e 14 settembre), le semifinali (16 settembre) e le finali dal quarto al primo posto (18 settembre). L’ultima edizione, disputata nel 2017, ha visto il trionfo della Slovenia. Nella prima fase, tre match al giorno (compresi tutti i match dell’Italia) verranno trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW, con studi pre e post partita live dal Forum di Assago. Sky Sport Arena sarà il canale di riferimento, con finestre di approfondimento su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport (#SkyEuroBasket). Nella seconda fase, dal 10 settembre, Sky trasmetterà tutte le partite dagli ottavi alla finale, con commento e studi live da Berlino. La Nazionale Italiana, impegnata nel Girone C con Croazia, Gran Bretagna, Ucraina ed Estonia, esordirà sul parquet del Forum il 2 settembre, contro gli estoni. A seguire gli Azzurri affronteranno il 3 la Grecia, il 5 l’Ucraina, il 6 la Croazia e l’8 la Gran Bretagna. Palla a due sempre alle ore 21, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

La “squadra basket” di Sky che seguirà l’Europeo sarà guidata da Flavio Tranquillo e Davide Pessina (41 presenze in azzurro) che cureranno le telecronache dell’Italia. In studio, con Alessandro Mamoli, sarà ospite fisso Andrea Meneghin (106 partite con l’Italia e campione d’Europa nel ’99), con la squadra dei commentatori completata dall’altro ex-azzurro Matteo Soragna (141 presenze e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004) e da Marco Crespi (ex CT dell’Italia femminile). Il racconto delle partite sarà poi affidato alle voci del basket di Sky: Geri De Rosa, Francesco Bonfardeci, Andrea Solaini e Paolo Redi, con Pietro Colnago inviato e Dalila Setti che condurrà gli studi nella prima parte della giornata, dal Forum di Assago o dalla “Terrazza Sky” a Palazzo Giureconsulti di Milano, con vista su Piazza Duomo.



Nella Casa dello Sport di Sky sarà un’altra stagione di grande basket, con oltre 500 partite tra quelle delle stelle del campionato professionistico americano NBA (dal 18/19 ottobre) e quelle delle spettacolari sfide continentali dell’Eurolega Turkish Airlines (dal 6 ottobre, con al via EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna) e della 7Days EuroCup (dall’11 ottobre, con al via Dolomiti Energia Trento, Germani Brescia e Umana Reyer Venezia).

E non solo: fino al 2025, su Sky e NOW appuntamento con le competizioni internazionali FIBA, tra cui gli Europei e i Mondiali femminili e maschili e le relative qualificazioni, con tutte le partite della Nazionale Italiana sempre in diretta. L’offerta basket di Sky Sport diventa quindi sempre più ricca. Si parte già dal prossimo settembre con il racconto dei Mondiali femminili FIBA in programma in Australia, mentre nel 2023 sarà la volta di FIBA EuroBasket Women in Slovenia e Israele. Gli uomini torneranno invece sul parquet internazionale per la FIBA World Cup 2023 in Indonesia, Giappone e Filippine e per gli Europei FIBA 2025 assegnati a Lettonia, Cipro e Finlandia.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA FASE DELL’EUROPEO MASCHILE DI BASKET

Giovedì 1° settembre

ore 17.15 Slovenia-Lituania Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Matteo Soragna)

ore 20.30 Francia-Germania Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

Venerdì 2 settembre

ore 14.15 Ucraina-Gran Bretagna Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Marco Crespi)

ore 17 Croazia-Grecia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

ore 21 ITALIA-Estonia Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

ore 22.30 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Sabato 3 settembre

ore 14 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 14.15 Gran Bretagna-Croazia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Matteo Soragna)

ore 16.45 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 17.45 Lituania-Francia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Andrea Solaini; commento Marco Crespi)

ore 20.30 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 21 ITALIA-Grecia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

ore 23 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Domenica 4 settembre

ore 14.30 Lituania-Germania Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Marco Crespi)

ore 16.15 Spagna-Belgio Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Andrea Solaini; commento Matteo Soragna)

ore 20.30 Francia-Ungheria Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Davide Pessina)

ore 22.30 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Lunedì 5 settembre

ore 14 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 14.15 Croazia-Estonia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Matteo Soragna)

ore 17.30 Repubblica Ceca-Olanda Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Andrea Solaini; commento Marco Crespi)

ore 20.30 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 21 ITALIA-Ucraina Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

ore 23 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Martedì 6 settembre

ore 14 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 14.30 Bosnia-Francia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Matteo Soragna)

ore 16.45 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 17 Grecia-Ucraina Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

ore 20.30 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 21 ITALIA-Croazia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

ore 23 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Mercoledì 7 settembre

ore 13.30 Turchia-Spagna Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Marco Crespi)

ore 17.15 Francia-Slovenia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Matteo Soragna)

ore 20.30 Ungheria-Germania Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Andrea Solaini; commento Andrea Meneghin)

ore 22.30 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Giovedì 8 settembre

ore 14.15 Croazia-Ucraina Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Marco Crespi)

ore 17 Estonia-Grecia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

ore 21 Italia-Gran Bretagna Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

(disponibile su Sky Go, anche in HD)