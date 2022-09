I diritti del campionato di calcio femminile spagnolo a Dazn

Per contribuire alla crescita globale della LPFF, tutti gli abbonati DAZN potranno vedere le partite più importanti in diretta sulla piattaforma, compresi gli highlights e le analisi di ogni partita, interviste pre e post-partita e molto altro ancora. In Spagna, invece, DAZN trasmetterà in diretta streaming ogni singola partita del campionato, con sette degli otto match per giornata in esclusiva per un totale di 240 partite a stagione per le prossime cinque stagioni.

Con la nuova acquisizione, DAZN rafforza ulteriormente il suo impegno volto ad accrescere la popolarità dello calcio femminile in tutto il mondo. Shay Segev, CEO di DAZN Group commenta: "Siamo orgogliosi di diventare il nuovo broadcaster globale della LPFF, un risultato che rafforza il nostro impegno nel contribuire ad aumentare la visibilità del calcio femminile a livello mondiale. Vogliamo che le giocatrici, gli allenatori e i club diventino dei nomi familiari e d’ispirazione per la prossima generazione di sportivi e tifosi in tutto il mondo.”



In quanto azienda leader nello streaming sportivo a livello globale, DAZN è il partner perfetto per trasmettere e aumentare la visibilità del calcio femminile e nella scorsa stagione, infatti, ha già dimostrato il valore aggiunto che è in grado di apportare. Su DAZN, la finale della UEFA Women's Champions League tra Barcellona e Olympique Lione ha registrato un'audience in diretta di 3,6 milioni di persone in tutto il mondo, il canale YouTube DAZN UWCL e 11 canali in chiaro in Europa. Questo ha rappresentato un aumento del 56% degli spettatori rispetto alla finale della stagione 2020/21.

L'impegno di DAZN nel supportare gli sport femminili va ben oltre il calcio: l'incontro di quest'anno tra Katie Taylor e Amanda Serrano è stata la prima fight femminile con titolo ospitata al Madison Square Garden ed è diventato il match femminile più visto della storia con 1,5 milioni di spettatori su DAZN in tutto il mondo.