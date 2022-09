Europei Femminili di pallavolo live su Sky e in streaming su Now

Dopo quella maschile, vinta dall’Italia, sta per prendere il via anche l’edizione 2022 del FIVB Women’s World Championship, il mondiale femminile di volley. Appuntamento su Sky e in streaming su NOW da domani, venerdì 23 settembre, con la prima fase, quella a gironi, in programma fino al 2 ottobre. Ogni giorno due partite live, inclusi tutti gli incontri dell’Italia, campione d’Europa in carica. Ad ospitare la manifestazione due Paesi, Olanda e Polonia e sei città, le olandesi Arnhem, Rotterdam, a partire dalla seconda fase, e Apeldoorn, che sarà anche la sede delle due finali, e le polacche Danzica, Lodz e Gliwice. Il torneo si concluderà il 15 ottobre con le finali per le medaglie.



Tra le grandi favorite, la Serbia, campione del mondo in carica, gli Stati Uniti, oro alle Olimpiadi di Tokyo, il Brasile, la Cina e, ovviamente, l’Italia di Davide Mazzanti, che proverà ad emulare le gesta degli uomini di Fefè De Giorgi. Azzurre inserite nel Gruppo A con Olanda Belgio, Porto Rico, Camerun e Kenya con esordio sabato contro le camerunesi. Match in diretta alle ore 15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Tutti gli incontri dell’Italia in Olanda, al GerleDome di Arnhem, stadio avveniristico da oltre 20 mila posti, che per l’occasione si trasforma in palazzo dello sport.



Telecronache degli incontri affidate a Roberto Prini, che seguirà sempre l’Italia, Stefano Locatelli e Michele Gallerani, affiancati nel commento da Andrea Zorzi, campione del mondo con l’Italia nel 1990 e nel 1994, Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano, entrambe campionesse del Mondo nel 2002 a Berlino. E per il primo weekend ci saranno anche Marco Gaspari, allenatore di Monza e finalista scudetto nell’ultimo campionato, Marco Musso, allenatore di Busto Arsizio e vincitore della Coppa CEV nel 2019, Gianni Caprara, campione del Mondo nel 2006 sulla panchina della Russia, e Luciano Pedullà, ex CT delle nazionali azzurre.



Aggiornamenti live anche su Sky Sport 24, che dedicherà approfondimenti al Mondiale in compagnia di Federica Lodi e dei talenti volley di Sky che si alterneranno in studio, Francesca Piccinini, Rachele Sangiuliano e Andrea Zorzi, oltre a diversi ospiti del mondo della pallavolo. Ogni giorno, collegamenti live e le interviste ai protagonisti di Alessandro Acton, inviato ad Arnhem.

Alla fase iniziale partecipano in tutto 24 nazionali, divise in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, con le prime quattro di ogni girone, 16 in tutto, ammesse alla seconda fase, anche questa divisa in gironi, in tutto due. Poi, l’11 ottobre, le prime quattro classificate di ogni gruppo giocheranno i quarti di finale, che daranno il via alla fase a eliminazione diretta. A seguire, le semifinali, 11 e 12 ottobre, e le due finali, il 15 ottobre, quella per il terzo e quarto posto e quella per il titolo.



LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA FASE DEL MONDIALE FEMMINILE DI VOLLEY IN DIRETTA SU SKY E IN STREAMING SU NOW



Venerdì 23 settembre

ore 18 Polonia-Croazia Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Roberto Prini; commento Francesca Piccinini)

ore 20 Olanda-Kenya Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Stefano Locatelli; commento Marco Gaspari)



Sabato 24 settembre

ore 13 Turchia-Thailandia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Stefano Locatelli; commento Marco Musso)

ore 15 ITALIA-Camerun Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(telecronaca Roberto Prini; commento Andrea Zorzi)



Domenica 25 settembre

Ore 14 Cina-Argentina Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Roberto Prini; commento Gianni Caprara)

Ore 20 Serbia-Canada Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Stefano Locatelli; commento Luciano Pedullà)



Lunedì 26 settembre

Ore 18 ITALIA-Porto Rico Sky Sport Uno. Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Roberto Prini; commento Rachele Sangiuliano)

Ore 21 Stati Uniti-Canada Sky Sport Arena e in streaming su NOW



Martedì 27 settembre

Ore 18 ITALIA-Belgio Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(Roberto Prini; commento Rachele Sangiuliano)

Ore 20.30 Polonia-Thailandia Sky Sport Arena e in streaming su NOW



Mercoledì 28 settembre

Ore 14.15 Cina-Giappone Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Ore 17.30 Turchia-Rep. Dominicana Sky Sport Arena e in streaming su NOW



Giovedì 29 settembre

Ore 16 Serbia-Germania Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Ore 18 ITALIA-Kenya Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Roberto Prini; commento Francesca Piccinini)



Venerdì 30 settembre

Ore 14.15 Brasile-Giappone Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Ore 20 Olanda-Belgio Sky Sport Arena e in streaming su NOW



Sabato 1° ottobre

Ore 14 Brasile-Cina Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Ore 19 Stati Uniti-Serbia Sky Sport Arena e in streaming su NOW



Domenica 2 ottobre

Ore 13 Belgio-Camerun Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Ore 18 ITALIA-Olanda Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Roberto Prini; commento Francesca Piccinini)