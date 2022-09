Ciao Jack! Che spettacolo la gentilezza, in arrivo la seconda stagione

Jack è uno dei residenti più premurosi e attenti di Clover Grove e accoglie sempre tutti con gentilezza e umorismo. La sua capacità di diffondere inclusione, creatività e immaginazione ispira tutti in città a fare lo stesso. Una nuova stagione di gentilezza è pronta a portare altri incredibili cambiamenti; "Ciao, Jack! Che spettacolo la gentilezza" è co-creato e prodotto da Jack McBrayer ("30 Rock", "Phineas e Ferb", "Ralph Spaccatutto") e Angela C. Santomero ("Blue's Clues & You!", "Daniel Tige").





La seconda stagione porta a Clover Grove tante e rinomate guest star, tra cui Tony Hale ("La misteriosa accademia dei giovani geni"), Gillian Jacobs ("Community"), Joe Lo Truglio ("Brooklyn Nine-Nine"), Stephanie Beatriz ("Brooklyn Nine-Nine"), D'Arcy Carden ("Ragazze vincenti - La serie"), Kristen Schaal ("What We Do In The Shadows"), Beth Dover ("Orange Is the New Black"), Kumail Nanjiani ("The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no"), Emily V. Gordon ("Little America") e la musica del gruppo rock americano OK Go.



La serie è prodotta da 9 Story Media Group, vincitore di un Emmy ("Il mondo di Karma", "Blue's Clues & You!"), l'animazione è del suo studio nominato agli Oscar® Brown Bag Films ("Daniel Tiger's Neighborhood", "Dott.ssa Peluche, "Vampirina"). Jax Media produce la serie; Wendy Harris e Vince Commisso di 9 Story Media Group, Tony Hernandez e John Skidmore di Jax Media sono i produttori esecutivi, insieme allo showrunner e candidato agli Emmy Guy Toubes. Il dottor Junlei Li, docente senior di Saul Zaentz in educazione della prima infanzia presso la Harvard Graduate School of Education, è l'esperto di gentilezza e legami umani della serie attraverso l'iniziativa Changemakers di Apple TV+.