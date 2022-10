Torna su SKY e NOW Quattro matrimoni

Organizzare un matrimonio richiede pazienza e cura dei dettagli. Occorrono originalità nello schedule della giornata, spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti ma anche la determinazione per far sì che tutti possano ricordare quella come una giornata indimenticabile. Grazie a Quattro matrimoni , però, nell’organizzazione delle nozze entra un altro, fondamentale e cattivissimo, elemento: la competizione. Ad orchestrare il tutto Costantino della Gherardesca , e come apprendiamo da Lifestar.it il programma torna ogni domenica con il programma che, su Sky e in streaming su NOW , mette in sfida quattro spose nel giorno più importante della loro vita.

L’iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia riparte con gli episodi inediti della gara a colpi di confetti e abito bianco. Non cambia il meccanismo – semplice ma spietato – alla base delle sfide: quattro spose, le protagoniste di ogni episodio, saranno invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10; riprese tutto il giorno dalle telecamere, dalle emozioni della cerimonia fino ai festeggiamenti del banchetto, le spose “ospiti” non risparmieranno i loro giudizi più spietati su abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico.

Conduttore, anima e arbitro della gara, a Costantino spetterà il ruolo di tenere le redini del gioco, raccogliere i commenti delle spose, ma anche commentare lui stesso con il suo humour inconfondibile i matrimoni: lo farà anche quest’anno seduto su un comodissimo divano davanti a uno schermo, guardando le immagini delle cerimonie e dei party, e da qui non si risparmierà in alcun modo nel formulare i giudizi più sarcastici e diretti.

Nel corso del primo episodio quelle in gara saranno spose “fai da te”, ragazze che non si limitano a organizzare nel dettaglio la cerimonia dei sogni ma che si adoperano per curare direttamente ogni singolo elemento della giornata, fino a realizzare con le proprie mani l’abito da sposa.

Dopo aver partecipato a tutti e quattro i matrimoni, arriveranno tutte davanti a Costantino per la spietata resa dei conti: saranno chiamate a dire pubblicamente i loro voti, giustificandoli e rispondendo alle rispettive critiche e recriminazioni. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino.

Dopo il confronto finale, Costantino e le spose attenderanno l’arrivo della limousine coi vetri oscurati, da dove scenderà solo uno dei quattro mariti, quello della sposa vincitrice di puntata.

Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata, ci sarà in palio una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di Quattro matrimoni MSC Crociere. Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars-Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni.