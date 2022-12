In occasione del 10° anniversario dell’uscita della serie latinoamericana di Disney Channel Violetta, lo speciale musicale Tini: Amore e tanta Musica è ora in streaming su Disney+. Insieme ai co-protagonisti Jorge Blanco, Cande Molfese e Mechi Lambre, Tini interpreta alcune delle canzoni più amate della serie.



In Tini: Amore e tanta Musica, Tini condivide il palcoscenico del Teatro Astor Piazzolla di Buenos Aires con Blanco, Molfese e Lambre per offrire ai fan una performance musicale intima e indimenticabile che rende omaggio a Violetta. Lo speciale presenta nuove versioni di cinque delle più famose canzoni della serie e include aneddoti e ricordi dei fan.



Il nuovo speciale Disney+ è prodotto dai Non Stop Studios e diretto da Diego Peskins, il regista dei più recenti video musicali di Tini, mentre il suono è stato mixato da Andrés Mayo, ingegnere del suono e produttore vincitore di due Grammy a livello mondiale. Marina Ahumada, un’altra stretta collaboratrice di Tini, è il direttore artistico dello show. La produzione musicale è stata curata da Mauro Francés, Damián Mahler e Federico Vilas.



Uscita su Disney Channel in America Latina il 14 maggio 2012, Violetta è diventata rapidamente una delle serie preferite dal pubblico del Paese e, nel corso delle sue tre stagioni, si è trasformata in un vero e proprio fenomeno culturale internazionale. La serie è andata in onda su Disney Channel in Europa, Medio Oriente, Africa e Russia, raggiungendo quasi 140 Paesi in 15 lingue.



La serie televisiva Violetta ha prodotto quattro album in studio, un album dal vivo, due tournée internazionali di concerti, tre lungometraggi e numerose collezioni di prodotti ispirati alla serie. Violetta è diventato il primo franchise Disney al di fuori degli Stati Uniti.



Le tre stagioni complete di Violetta e il film Tini – La nuova vita di Violetta (2016) sono disponibili su Disney+.