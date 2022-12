ARTE lancia il nuovo settimanale "ARTE Europa Settegiorni"

Lifestar.it rivela che ARTE.tv presenta “ARTE Europa Settegiorni”: il nuovo appuntamento settimanale dedicato all’informazione e all’attualità. La rubrica di approfondimento, disponibile in quattro lingue e sottotitolata in italiano, greco, polacco e ungherese, viene distribuita in collaborazione con diversi media europei, da Internazionale a El País.