Berrettini protagonista del nuovo spot della campagna "la forza delle connessioni"

La campagna TIM ‘La Forza delle Connessioni’ si arricchisce di un nuovo capitolo con protagonista il tennista e orgoglio italiano Matteo Berrettini. È on air il nuovo spot che vede in campo il campione italiano allenarsi insieme al fratello Jacopo: la potenza e la velocità dei colpi di Berrettini rappresentano al meglio i punti di forza della Fibra TIM fino a 10 Gigabit al secondo, con il massimo della tecnologia e assistenza dedicata. Con ‘La Forza delle connessioni’ TIM vuole mettere l’accento sulle connessioni che uniscono le persone, uguali o diverse tra loro, vicine o lontanissime. Perché la connessione vera è quella che fa superare la distanza e le differenze. Per questo TIM lavora ogni giorno, per rendere le connessioni accessibili, sicure, affidabili. Accompagnato dalla hit dei Måneskin ‘Supermodel’, lo spot da 30’’ è in onda sulle principali Tv nazionali e prevede un’importante campagna multimezzo.