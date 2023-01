Disney+ ha diffuso il nuovo emozionante trailer della terza stagione di The Mandalorian durante l'intervallo della partita del Super Wild Card della NFL tra i Dallas Cowboys e i Tampa Bay Buccaneers, trasmessa negli Stati Uniti in simulcast su ABC, ESPN e ESPN+. La terza stagione della serie originale live-action, acclamata dalla critica e prodotta da Lucasfilm, arriverà in streaming in esclusiva su Disney+ a partire dal 1° marzo.