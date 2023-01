Prime Video annuncia che la nuova docu-serie Marc Márquez: ALL IN

Come apprendiamo da Cinefilos.it, Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e il trailer dell’attesissima docu-serie Marc Márquez: ALL IN, che racconta la storia dell’otto volte campione del mondo di MotoGP. La serie in cinque episodi sarà disponibile dal 20 febbraio in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.



Dopo non aver potuto gareggiare per ben due anni a causa di un infortunio, Marc comincia la stagione 2022 con un unico obiettivo: tornare al livello di prima e diventare il miglior pilota della storia. Per fare questo, Marc decide di lasciare la sua città natale e la sua famiglia per intraprendere una nuova avventura a Madrid ed essere più vicino al suo team medico.