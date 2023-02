I giovani e Sanremo: amore vero. Ma le vecchie glorie no...

Non è vero che il Festival di Sanremo piace soprattutto ai meno giovani, anche perché le proposte musicali si rinnovano di continuo e il palco nazional popolare dell'annuale rassegna in onda dal 1951 piace sempre da impazzire: oltre un giovane su tre (38% degli interpellati tra i 18 e i 34 anni, facenti parte di un campione di 800 maggiorenni residenti in Italia) non si perderà l'evento, con un occhio particolare dedicato alla finalissima del sabato, rispetto al 24% che contraddistingue gli over 55. Lo sostiene una ricerca Deliveroo/Swg secondo la quale Sanremo ha conquistato sia i baby boomer sia la Generazione Z, quella che solitamente gradisce di più ascoltare i cantanti del momento rispetto alle immancabili vecchie glorie (53%-47% il riscontro), in particolare tra gli under 34 (70%), mentre il 60& degli over 55 predilige i nomi classici della musica italiana.

Ama e Fiore al top

Altri dati interessanti emergono, come quello che riguarda il personaggio famoso che gli intervistati vorrebbero invitare a cena per guardare insieme Sanremo: in testa alle preferenze ci sono i grandi mattatori Amadeus e Fiorello, amici di vecchia data e sinonimo costante di grandissimi ascolti. Gli under 34, dal canto loro, hanno fatto un altro nome, che suscita perenna simpatia: il Maestro Beppe Vessicchio, terzo nella graduatoria generale alle spalle dei due intoccabili di cui sopra e davanti a Luciana Littizzetto e Alessandro Cattelan. Il 46% seguirà l'evento a casa in famiglia, metà degli under 24 interpellati inviterà gli amici.

Pizza e tradizione

Quanto ai gusti a tavola, non c'è match: tra il poke, gli avocado toast, il sushi e il gelato a base di caramello salato da un lato, e gli spaghetti al pomodoro, la lasagna, il panino al salame e il tiramisù dall'altro, trionfa la tradizione. Attraggono anche i servizi di food delivery, visto che più di un giovane su cinque ordinerà la cena a domicilio nel corso della settimana dedicata al Festival della canzone italiana. E la pizza? Beh, la margherita vince su tutte le altre. Anche in questo caso non c'è storia.