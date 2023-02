Sanremo non vuole più i Jalisse? Non è vero e vi spieghiamo perché

Tutto vero: ?i Jalisse tornano a Sanremo! L'iniziativa s'intitola: “Le cose più buone sono quelle più scartate". In collaborazione con Deliveroo (online food delivery), il duo escluso per ben 26 volte dalla prestigiosa rassegna musicale sarà protagonista di una sorta di autoironica reunion per celebrare i vincitori del Festival nel 1997 con la canzone “Fiumi di parole". Venticinque anni dopo, dunque, dal 7 all'11 febbraio il gruppo si esibirà in cinque performance dedicate ad altrettanti brani che non sono stati selezionati per il Festival (ma nel pacchetto è incluso anche un pezzo inedito), visibili in esclusiva sui profili Instagram ufficiali di Deliveroo (@Deliveroo_Italy) e dei Jalisse (@Jalisse_official).