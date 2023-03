Real Madrid: ¡Hasta el final!, l'intervista ai registi della docuserie

"Ciò che più ci piace di questa serie, ad ogni modo, è che ci ha permesso di raccontare davvero cos'è il Real Madrid. - risponde poi Posada alla domanda su cosa li abbia stupidi di più della celebre squadra. "Questa squadra, e non parlo solo dei giocatori ma anche di tutti quelli che stanno dietro le quinte, non si arrendono mai. Fa parte del loro DNA. - afferma Marcos - Ma un'altra cosa che mi ha colpito molto è che in un club così grande davvero non ci siano persone che spiccano su altre, lavorano tutti per il bene del team. Tutti parlano e scherzano con tutti, viaggiano insieme, vivono a stretto contatto. Sono praticamente una famiglia".

"Volevamo però che a raccontare il Real Madrid fossero anche degli ex calciatori storici di questa squadra. - raccontano poi i registi - Per questo abbiamo chiamato personalità come Roberto Carlos, Raúl González Blanco e David Beckham. Con quest'ultimo, sapendo quanto fosse popolare, abbiamo deciso di fare in modo che fosse una presenza più continua all'interno della serie, facendolo di fatto diventare una sorta di presentatore. È stato molto disponibile nei confronti del progetto, anche in memoria dei suoi magnifici anni al Real Madrid”.

La serie è disponibile dal 10 marzo sulla piattaforma Apple TV+ e racconta il dietro le quinte dell’iconico club calcistico per offrire uno sguardo inedito sulla sorprendente stagione 2021-2022, ricca di vittorie epiche e di atti di eroismo in campo, compiuti sia da parte dei veterani della squadra, che dei nuovi arrivati. Sostenuti dai loro ferventi tifosi, i membri della squadra hanno infatti sfidato i pronostici e gli scettici sulla via di uno dei finali più memorabili della storia del calcio, culminato con il record del 14° titolo conquistato in Champions League.