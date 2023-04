In arrivo su SKY la nuova serie tv Amori (e guai) a Parigi

Debutterà domenica 9 aprile su Sky e in streaming su NOW Amori (e guai) a Parigi , la nuova serie creata da Pascale Pouzadoux (Sarà perché ti amo) è una dolce e ironica commedia francese con protagonista Maud Baecker.

Bridget Jones ci insegna che a volte, quando meno te lo aspetti, l’amore arriva nel modo più inaspettato, vestendo i panni di un uomo meraviglioso che fino a quel momento avremmo potuto solo sognare. La storia di Jul, la protagonista della nuova serie tv ce lo ricorda ancora una volta: con un pizzico di fortuna e tanta determinazione, dopo aver toccato il fondo si può solo risalire.

La trama della serie

Sdraiata sul sedile posteriore del taxi che la riporta a casa, dopo il movimentato matrimonio della sua sorellina che ha avuto il cattivo gusto di sposarsi prima di lei, Julie, soprannominata Jul, 36 anni, spunta tutte le caselle del test della perfetta perdente: scaricata, senza figli, disoccupata, presto quarantenne, maldestra... Il che ovviamente le conferma, se ancora ne dubitava, che la sua vita è finita!

Ma una telefonata cambierà le cose: al telefono, Max le fa una proposta di matrimonio stupenda. Se lei accetta la sua proposta, lui le dà appuntamento dopo tre giorni nel bar dove si sono incontrati. Jul è estasiata, finché non capisce che il telefono che stringe freneticamente contro di lei non è suo ma quello che un'altra donna ha dimenticato nel taxi e che, in ogni caso, non conosce nessun Max. Sconvolta da questa sublime dichiarazione d'amore, Jul, con l'aiuto delle sue due migliori amiche, Ava e Manon, decide di non avvertire la fortunata alla quale Max ha appena proposto di sposarsi.

Tocca ora o mai più a Jul lanciarsi nella più grande avventura della sua vita: ritrovare, sedurre e sposare quest'uomo ideale... A costo di calpestare tutti i suoi principi!