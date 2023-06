Bruno Barbieri 4 Hotel, la nuova puntata dedicata a Trieste

Come apprendiamo da Lifestar.it Trieste si prepara ad essere protagonista di “Bruno Barbieri 4 Hotel”, lo show - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - condotto dal noto chef in onda domani giovedì 8 giugno alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Il noto format vede la città di Trieste come vera protagonista della puntata e quattro strutture alberghiere sfidarsi, ospitando a turno per un giorno e una notte gli altri tre sfidanti e lo chef.