Masters of the Air, le prime immagini dell'attesa serie di Steven Spielberg e Tom Hanks

Oggi Apple TV+ via Cinefilos.it ha svelato le prime immagini dell'attesa dramedy sulla Seconda Guerra Mondiale Masters of the Air, la nuova serie limitata di nove episodi in arrivo il 26 gennaio 2024. Riunendo il pluripremiato team composto da Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman, che ha prodotto anche "Band of Brothers" e "The Pacific", Masters of the Air è il racconto ricco di azione della vera storia di un gruppo di bombardieri americani durante la Seconda Guerra Mondiale. La serie farà il suo debutto su Apple TV+ con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 15 marzo.