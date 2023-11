Assassinio a Venezia arriva su Disney+

Come apprendiamo da Cinefilos.it il leggendario Hercule Poirot di Agatha Christie torna in un racconto inquietante con l’arrivo di Assassinio a Venezia su Disney+ il 22 novembre. Basato sul romanzo di Agatha Christie del 1969, “Poirot e la strage degli innocenti”, la pellicola è Certified-Fresh su Rotten Tomatoes ed è il film della saga maggiormente apprezzato dalla critica. “Branagh ha realizzato il suo miglior film su Poirot” (Maureen Lee Lenker, Entertainment Weekly) e “cattura ciò che rende l'opera di Agatha Christie senza tempo” (Valerie Complex, Deadline).

Assassinio a Venezia è stato prodotto e diretto da Kenneth Branagh (Assassinio sull’Orient Express, Assassinio sul Nilo) che è anche il protagonista insieme a un cast brillante che include Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh.



Il film sarà disponibile in streaming per gli abbonati su Disney+ dal 22 novembre. Gli abbonati a Disney+ potranno godersi il magistrale detective di Agatha Christie non solo in Assassinio a Venezia, ma anche in Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo, poiché l'intera trilogia di Poirot sarà disponibile sulla piattaforma.