Le prime immagini della nuova serie Manhunt

Cinefilos.it ha diffuso ha svelato oggi le prime immagini di Manhunt, la nuova serie limitata di sette episodi interpretata dal premio Emmy Tobias Menzies ("The Crown", "Game of Thrones", "Outlander") e creata dalla candidata all'Emmy Monica Beletsky ("Fargo", "The Leftovers - Svaniti nel nulla", "Friday Night Lights"), che è showrunner e produttrice esecutiva. Anche il candidato all'Emmy Carl Franklin ("Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer", "Qualcuno sta per morire", "Il diavolo in blu"), che ha diretto i primi due episodi, è produttore esecutivo della serie. Manhunt farà il suo debutto su Apple TV+ il 15 marzo 2024, con i primi due episodi seguiti da nuovi episodi settimanali, fino al 19 aprile 2024.