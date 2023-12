Disney+ ha diffuso via Cinefilos.it il teaser dello speciale di Natale di Doctor Who , “ The Church on Ruby Road ”. , Ncuti Gatwa e Millie Gibson hanno acceso l'iconico London Eye per celebrare il loro debutto nei panni del Quindicesimo Dottore e di Ruby Sunday, la compagna del Dottore.

Lo speciale di Natale dà il benvenuto a Ncuti Gatwa nel ruolo del Quindicesimo Dottore e a Millie Gibson in quello della sua nuova compagna, Ruby Sunday. Molto tempo fa, alla Vigilia di Natale, un bambino fu abbandonato nella neve. Oggi Ruby Sunday incontra il Dottore, bambini rubati, folletti e forse il segreto della sua nascita.



Doctor Who è prodotto da Bad Wolf con BBC Studios, per BBC e Disney Branded Television. Tra i produttori esecutivi figurano Davies (scrittore e showrunner), Jane Tranter, Julie Gardner, Joel Collins e Phil Collinson. Lo scorso lunedì 11 dicembre, Gatwa e Gibson hanno premuto il pulsante per accendere il London Eye con i colori dell'iconico vortice temporale di Doctor Who per celebrarne il debutto. Inoltre, presso il British Film Institute, a Southbank, si è tenuta una proiezione in anteprima mondiale dello speciale natalizio con tanto di Q&A con Gatwa, Gibson e lo showrunner Russell T Davies.