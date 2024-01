La Major League Soccer raccontata in una docuserie Apple TV+

Da quanto apprendiamo da Cinefilos.it Apple TV+ e la Major League Soccer ( MLS) hanno annunciato una prima docuserie ad accesso libero che esplora lo spettacolare e imprevedibile mondo del calcio in Nord America, prodotta in collaborazione con i pluripremiati registi della Box to Box Films (già produttori di "Make or Break", "Formula 1: Drive to Survive").

Il nuovo documentario in otto parti, attualmente in fase di produzione, offre al pubblico una visione nuova e inedita del campionato, mettendo in luce tutti i momenti più importanti della stagione 2024. Grazie a interviste mai realizzate prima a giocatori, allenatori e squadre, la serie accompagna gli spettatori attraverso le sfide più avvincenti e i momenti più adrenalinici alla scoperta delle personalità più affascinanti della stagione MLS 2024, dal precampionato fino alla finale della MLS Cup 2024.

La serie è prodotta per Apple da Box to Box Films in collaborazione con la Major League Soccer. I produttori esecutivi sono il premio Oscar e premio BAFTA James Gay-Rees ("Senna", "Formula 1: Drive to Survive", "Amy"), il vincitore dell'Emmy Paul Martin ("Make or Break", "Formula 1: Drive to Survive") e Warren Smith ("Make or Break", "Full Swing: una stagione di golf").



Nel 2023, Apple e la MLS hanno avviato una partnership decennale e hanno lanciato MLS Season Pass, il servizio di abbonamento innovativo disponibile sull'app Apple TV che consente ai tifosi di oltre 100 Paesi di guardare tutte le partite della MLS in un unico luogo, senza blackout, con contenuti esclusivi e una copertura più approfondita che mai. Questa nuova docuserie per Apple TV+, prodotta con gli storyteller sportivi di Box to Box Films, offrirà agli spettatori di tutto il mondo uno sguardo inedito sulla MLS, mettendo in luce l'energia senza pari del campionato nordamericano.