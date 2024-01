Apple TV+ ha presentato oggi il trailer di The New Look

Apple TV+ ha presentato oggi via Cinefilos.it il trailer di The New Look, la nuova dramedy storica di Todd A. Kessler, interpretata dal vincitore dell'Emmy Ben Mendelsohn, nel ruolo di Christian Dior, e dal premio Oscar Juliette Binoche, nel ruolo di Coco Chanel. Ispirata a fatti realmente accaduti e girata interamente a Parigi, "The New Look" racconta la vita e la carriera di Christian Dior, Coco Chanel e degli stilisti a loro contemporanei che hanno affrontato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e lanciato la moda moderna.