Le foto della nuova serie comedy-adventure Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin

Dick Turpin ( Noel Fielding ) intraprende un viaggio pieno di fughe assurde, quando viene nominato come capo di una banda di fuorilegge e incaricato di sbarazzarsi con astuzia del corrotto, sebbene autonominatosi uomo di legge, ladro Jonathan Wilde ( Hugh Bonneville ). In questa irriverente rivisitazione ambientata nel XVIII secolo, Dick è il più famoso - ma il più improbabile - dei rapinatori di autostrade, il cui successo è definito soprattutto dal suo fascino, dalla sua abilità nel dare spettacolo e dai suoi capelli. Insieme alla sua banda di simpatici furfanti, Dick cavalca gli alti e i bassi della celebrità e fa il possibile per sfuggire alle grinfie del Thief Taker General.

Al fianco di Fielding, completano il cast Ellie White ("The Windsors"), Marc Wootton ("High & Dry"), Duayne Boachie ("Blue Story"), Hugh Bonneville ("Downton Abbey''), Tamsin Greig ("Episodes"), Asim Chaudhry ("The Sandman"), Dolly Wells ("The Outlaws"), Joe Wilkinson ("Sex Education"), Mark Heap ("Friday Night Dinner"), Geoff McGivern ("Free Rein"), Michael Fielding ("The Mighty Boosh"), Samuel Leakey ("Gretel & Hansel") e Kiri Flaherty.

Gli episodi 1-3 sono diretti da Ben Palmer (vincitore del BAFTA TV Award e del Rose d'Or Award per "The Inbetweeners" e "Finalmente maggiorenni - The Inbetweeners Movie"), mentre gli episodi 4-6 sono diretti da George Kane (candidato al BAFTA TV Award per "Timewasters", "Inside No. 9", "Crashing").