Squid Game 2 in arrivo entro il 2024

“Guardando al futuro, nonostante gli scioperi dello scorso anno abbiano ritardato il lancio di alcuni titoli, abbiamo un programma ampio e audace per il 2024. Il pubblico potrà scegliere tra serie drammatiche di grande successo come 'The Diplomat' S2, 'Bridgerton' S3, 'Squid Game' S2 e 'L'Imperatrice' S2; serie senza sceneggiatura come "Tour de France: Unchained" S2, "Love is Blind" S6, "F1: Drive to Survive" S6 e "Full Swing" S2; e nuovissimi programmi come '3 Body Problem' (basato sul romanzo più venduto e dagli showrunner di 'Il Trono di Spade'), 'Griselda' (con Sofia Vegara, in anteprima questa settimana), 'The Gentlemen' (di Guy Ritchie ), 'Eric' (con Benedict Cumberbach), 'Avatar: The Last Airbender', 'Cien Años de Soledad', dalla Colombia basato sul romanzo di Gabriel García Márquez e Senna dal Brasile."

Dopo l'uscita della prima stagione, l'universo di Squid Game è stato ampliato con una serie unscripted, Squid Game: La Sfida, e un videogioco di prossima uscita.

La prima stagione di Squid Game è stata lanciata nel 2021. Il dramma che racconta di una gara mortale tra poveri concorrenti per vincere 45,6 miliardi di ? si è rivelato un grande successo per Netflix ed è stato nominato per 14 Emmy, inclusa la categoria riservata alla migliore serie drammatica (la prima per una serie non in lingua inglese), vincendo sei riconoscimenti. Inoltre, Squid Game ha fatto la storia anche agli Screen Actors Guild Awards 2022, diventando la prima serie in lingua non inglese e la prima serie coreana a ottenere nomination per il cast di una serie drammatica, l'attore in una serie drammatica (Lee Jung-jae), attrice in una serie drammatica (Jung Ho-yeon) e in un ensemble di stunt. Lee Jung-jae e Ho-yeon hanno vinto i premi. Squid Game ha vinto anche tre Golden Globe, tra cui quello per la migliore serie drammatica.