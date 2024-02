Piccoli Brividi rinnovata per la seconda stagione

Disney Branded Television ha annunciato di aver dato il via libera alla seconda stagione della serie di successo Piccoli Brividi per Disney+. Prodotta da Sony Pictures Television, la nuova stagione sarà composta da otto episodi e presenterà un nuovo capitolo della saga di “Piccoli Brividi“ con un tocco antologico: una storia, un'ambientazione e un cast nuovi di zecca basati sulla serie di libri di R.L. Stine, bestseller mondiali di Scholastic. La notizia è stata annunciata durante il Television Critics Association Winter Press Tour 2024 che si è tenuto a Pasadena, in California.Nella prossima stagione, due fratelli adolescenti scoprono una minaccia nella loro casa. Da quel momento si innescano una serie di eventi che li porterà a svelare un mistero oscuro. Esplorando l’ignoto, i due si ritroveranno invischiati nella storia di cinque adolescenti che scomparvero misteriosamente nel 1994."Il pubblico di tutto il mondo si è innamorato dei brividi, delle emozioni, del cuore e dell'umorismo della serie, che l'ha resa uno degli show più visti di Disney Branded Television dello scorso anno", ha dichiarato Ayo Davis, president, Disney Branded Television. "Non vediamo l'ora di immergerci ancora di più nella brillante mente di R.L. Stine e di collaborare ancora una volta con Sony Pictures Television, Scholastic Entertainment e il nostro fantastico team creativo per portare un mistero completamente inedito su Disney+ per la seconda stagione"."Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro dei nostri sceneggiatori, dei produttori, del cast e della troupe e della visione che hanno portato nella prima stagione, apprezzata da una nuova generazione di fan assieme a quelli che sono cresciuti nell'iconico mondo di R.L. Stine", ha dichiarato Katherine Pope, president of Sony Pictures Television Studios. “Come quando si apre un nuovo libro della serie “Piccoli Brividi”, non vediamo l'ora di vedere come gli sceneggiatori ribalteranno le aspettative esplorando la serie con un taglio antologico. Grazie a Disney Branded Television, che rimane un partner costante in questo viaggio meravigliosamente spaventoso".Dopo aver ottenuto la certificazione Fresh su Rotten Tomatoes, Piccoli Brividi è stata nominata per il PGA Award nella categoria Outstanding Children's Program e per il DGA Award nella categoria Outstanding Directorial Achievement in Children's Programs. Inoltre, il primo episodio della prima stagione su Disney+ e Hulu è stato un successo immediato, con 4,2 milioni di visualizzazioni totali in tutto il mondo nei primi tre giorni.*Pubblicata da Scholastic negli Stati Uniti, “Piccoli Brividi” è una delle serie di libri più vendute di tutti i tempi, con oltre 400 milioni di libri stampati in 32 lingue.Nicholas Stoller (I Muppet) e Rob Letterman (Pokémon: Detective Pikachu) hanno sviluppato la serie e sono produttori esecutivi, insieme a Hilary Winston (Community), Neal H. Moritz (il franchise di Fast & Furious), Iole Lucchese (Clifford - Il grande cane rosso) di Scholastic Entertainment, Pavun Shetty (The Boys), Conor Welch (Platonic), Caitlin Friedman (Acquasilente) di Scholastic Entertainment ed Erin O'Malley (New Girl).La prima stagione di Piccoli Brividi è ora disponibile in streaming su Disney+.