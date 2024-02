Earthsounds: i suoni del pianeta: trailer della docuserie

Girata per oltre 1.000 giorni nell'arco di tre anni e mezzo, la serie mostra il nostro pianeta come mai prima d'ora: un mondo che brulica di storie sonore sorprendenti, sconosciute e mai raccontate perché non siamo stati in grado di catturarne i suoni, fino ad ora. Grazie a oltre 3.000 ore di audio, registrato utilizzando tecnologie all'avanguardia, e girata in 20 Paesi di tutti e sette i continenti, "Earthsounds: i suoni del pianeta" farà il suo debutto con tutti gli episodi il 23 febbraio su Apple TV+.

«Ho amato narrare "Earthsounds: i suoni del pianeta"», ha dichiarato Tom Hiddleston. «Offspring Films e Apple TV+ hanno creato qualcosa di assolutamente unico. Vedere e sentire il mondo della Natura cogliendone i dettagli più intimi e straordinari è assolutamente emozionante. Ispira meraviglia e stupore.»



Earthsounds: i suoni del pianeta esplora habitat spettacolari, tra cui la foresta pluviale del Queensland, la banchisa antartica, le dune della Namibia, le barriere coralline tropicali e altro ancora. Tra le scoperte e le registrazioni dei suoni più rari offerte al pubblico dalla serie ci sono leopardi delle nevi che cantano canzoni d'amore, il chiacchiericcio intimo dei pulcini di struzzo dall'interno delle loro uova, ragni musicali, richiami di corteggiamento subacqueo dei trichechi e molto altro. Ma non sono solo gli animali a emettere rumori insoliti; la serie cattura anche gli ipnotici suoni segreti del nostro pianeta, tra cui il ronzio dei deserti, gli alberi che bevono e il misterioso ronzio dell'aurora boreale.



Earthsounds: i suoni del pianeta è prodotta dal pluripremiato team di Offspring Films e prodotta esecutivamente da Alex Williamson e Isla Robertson. Sam Hodgson è il produttore della serie e il regista è Tom Payne. La serie è la seconda collaborazione tra Offspring Films e Apple TV+ dopo "Il pianeta notturno a colori" che ha ottenuto la nomination a quattro premi BAFTA.