The Bad Guy 2: Prime Video annuncia la seconda stagione

Come apprendiamo da Cinefilos.it , Prime Video ha annunciato oggi il rinnovo per una seconda stagione della serie Original italiana The Bad Guy con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi , a cui si unirà per questa nuova stagione anche Stefano Accorsi. Con loro nel cast anche?Selene Caramazza,?Giulia Maenza?e?Antonio Catania. Le riprese della seconda stagione si sono svolte nel Lazio, in Emilia Romagna e in Sicilia.

La prima stagione di The Bad Guy, acclamata da pubblico e critica, ha raccontato l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio), integerrimo pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato. Questa seconda stagione torna come un ponte tra passato e futuro, tra i fantasmi di rimpianti e rimorsi e il desiderio di una nuova, irraggiungibile vita, in un racconto che unisce il?crime?con la?dark comedy.

Diretta da Giuseppe G. Stasi?e Giancarlo Fontana, creata da?Ludovica Rampoldi,?Davide Serino?e?Giuseppe G. Stasi, e scritta da Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti, Giordana Mari, Ludovica Rampoldi,?Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, la seconda stagione di The Bad Guy è prodotta da Nicola Giuliano,?Francesca Cima,?Carlotta Calori, Viola Prestieri di Indigo Film in coproduzione con Amazon MGM Studios,?in associazione con il distributore internazionale FIFTH SEASON e?in collaborazione con Rai Cinema, che per la prima volta trasmetterà una serie originale Prime Video sulla televisione lineare.?La seconda stagione di The Bad Guy debutterà in Italia?su?Prime Video nel 2025, e successivamente sarà trasmessa da Rai che manderà in onda anche la prima stagione in chiaro.