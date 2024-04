Jane: trailer della nuova stagione

Apple TV+ ha svelato oggi via Cinefilos.it il trailer della seconda stagione di Jane , la serie per bambini e famiglie, già vincitrice di un Emmy, ispirata al lavoro dell'etologa e conservazionista di fama mondiale, la dottoressa Jane Goodall , DBE, fondatrice del Jane Goodall Institute e Messaggero di Pace delle Nazioni Unite.

Prodotta dal vincitore dell'Emmy J.J. Johnson ("Dino Dana", "Endlings", "Lo scrittore fantasma"), da Sinking Ship Entertainment e dal Jane Goodall Institute, la nuova stagione di cinque episodi farà il suo debutto il 19 aprile su Apple TV+.

Ava Louise Murchison ("Reacher") interpreta Jane Garcia, un'ambientalista in erba di 9 anni che cerca di salvare animali in via di estinzione. Usando la sua potente immaginazione, Jane, insieme ai suoi migliori amici David, interpretato da Mason Blomberg ("Shameless"), e lo scimpanzé Greybeard sarà protagonista di mirabolanti avventure per aiutare a proteggere gli animali selvatici in tutto il mondo perché, secondo il suo idolo, la dottoressa Jane Goodall: "Solo se capiamo, ci importerà. Solo se ci teniamo, li aiuteremo. Solo se li aiutiamo, potranno essere salvati”.

«Credo nel valore e nell'importanza di una serie come "Jane" per ispirare i bambini e le loro famiglie. L'impegno costante di Apple TV+ e di Sinking Ship Entertainment nella narrazione ecologica garantisce che un numero sempre maggiore di giovani sia incoraggiato ad agire per salvare il proprio mondo», ha dichiarato la dottoressa Goodall.