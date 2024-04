Star Wars: Tales of the Empire, trailer della serie di cortometraggi

Disney+ ha diffuso via Cinefilos.it il trailer della serie animata Lucasfilm Star Wars: Tales of the Empire. Secondo capitolo della serie Tales, Star Wars: Tales of the Empire segue stilisticamente l’acclamato Star Wars: Tales of the Jedi del 2022.



Tales of the Empire debutterà il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day, in esclusiva su Disney+ con tutti e 6 gli episodi.