EVIL: trailer della quarta stagione

Paramount+ ha svelato il trailer ufficiale e la data della première della stagione finale della serie originale EVIL , amata dai fan e acclamata dalla critica. La serie, che ha recentemente iniziato la produzione a New York City dei quattro episodi bonus precedentemente annunciati, sarà trasmessa in anteprima, dopo gli Stati Uniti e il Canada, venerdì 24 maggio in Italia, Australia, Francia, Germania, Svizzera e Austria.

La serie è interpretata da Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Kurt Fuller, Andrea Martin, Christine Lahti, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco e Dalya Knapp. EVIL è prodotto da CBS Studios in associazione con King Size Productions. Robert King, Michelle King, Liz Glotzer, Rockne S. O'Bannon e Sam Hoffman sono i produttori esecutivi. La serie è distribuita a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution.

La trama

Nella nuova stagione, Kristen, David e Ben continueranno a esaminare casi di sperimentazione tecnologica, maiali posseduti, oppressione e infestazione demoniaca, una musa danzante evocata da presunte streghe e una reliquia malvagia. Nel frattempo, Leland tenta di convincere Kristen a crescere un bambino anticristo concepito con il suo ovulo. David viene reclutato dai servizi segreti del Vaticano per la "visione remota", una capacità paranormale di vedere l'invisibile per individuare il male. Ben viene colpito da un fascio di ioni che gli provoca visioni di un demone che lo deride, finché non scopre una soluzione insolita per scacciarlo. Infine, tutti e tre si rendono conto che restano solo poche settimane per esaminare i casi, perché la parrocchia ha deciso di sciogliere la squadra per mancanza di fondi. Il tutto culmina in un ultimo confronto con Leland e le 60 famiglie che costituiscono il Male nel mondo moderno.