In arrivo la serie per bambini Yo Gabba GabbaLand

Apple TV+ ha svelato le prime immagini della nuova serie di 10 episodi Yo Gabba GabbaLand!, ispirata al celebre fenomeno televisivo culturale nominato agli Emmy "Yo Gabba Gabba!", che farà il suo debutto il 9 agosto. "Yo Gabba GabbaLand!" espande l'universo di "Yo Gabba Gabba!", creato da Christian Jacobs e Scott Schultz, che ha incantato bambini e genitori di tutto il mondo con la sua miscela di musica, personaggi colorati e animazione accattivante. Il magico mondo di "Yo Gabba GabbaLand!" è popolato da una folgorante schiera di nuovi amici che si uniscono agli amati personaggi Brobee, Foofa, Muno, Toodee e Plex. GabbaLand e Gabba Friends prendono vita grazie all'immaginazione della nuova conduttrice, Kammy Kam, interpretata dalla stella nascente Kamryn Smith ("Come Dance with Me").



«È stata una grande gioia per tutti noi di Apple re-immaginare questa amata serie per bambini nel modo più vivace, magico e colorato possibile per i fan di tutte le età», ha dichiarato Tara Sorensen, responsabile della programmazione per bambini di Apple TV+. «I personaggi originali, le storie e la musica di 'Yo Gabba Gabba' hanno una qualità davvero unica che ha catturato i cuori del pubblico insegnando ai bambini a conoscere il mondo che li circonda. Espandendo questo meraviglioso mondo con amici vecchi e nuovi, insieme a tanti brillanti ospiti musicali, questo iconico fenomeno culturale pop coinvolgerà senza dubbio un'intera nuova generazione».



"Yo Gabba GabbaLand!" invita il pubblico a esplorare un mondo magico di infinite possibilità e promesse, in una rivisitazione che dà vita a una Yo Gabba GabbaLand, piena di ottimismo e divertimento, dove i bambini e le famiglie ricevono lezioni di vita attraverso canzoni e balli che permettono loro di imparare, ridere e crescere insieme.



La nuova serie è interpretata dai membri del cast originale di "Yo Gabba Gabba!" Erin Pearce nel ruolo di Toodee, Emma Penrose nel ruolo di Foofa, Adam Deibert nel ruolo di Muno, Amos Watene nel ruolo di Brobee e Christian Jacobs nel ruolo di Plex. Tra gli ospiti della serie figurano Reggie Watts ("Tuca & Bertie", "The Late Late Show with James Corden"), il vincitore del premio Emmy Sam Richardson ("The Afterparty"), la candidata al Critics Choice Award Gillian Jacobs ("Community"), Utkarsh Ambudkar ("Ghosts"), la vincitrice del SAG Award Lauren Lapkus ("Orange is the New Black"), Chelsea Peretti ("Brooklyn Nine-Nine") il vincitore del Grammy Award Diplo, il vincitore del Grammy Award Flea e molti altri.