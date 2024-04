Monarch: Legacy of Monsters avrà una seconda stagione

Apple TV+ ha annunciato che la serie Monsterverse Monarch: Legacy of Monsters, di Legendary Entertainment, è stata rinnovata per una seconda stagione. Sulla scia del suo mostruoso successo, Apple TV+ ha anche stretto un nuovo accordo multi-serie con Legendary Entertainment che include diverse serie spin-off basate sul franchise.



«"Monarch: Legacy of Monsters" ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori, nelle menti e nell'immaginazione del pubblico di tutto il mondo, guidato dalla brillantezza di Chris, Matt, Kurt, Wyatt e e dal talentuoso cast e team creativo», ha affermato Morgan Wandell, responsabile dello sviluppo internazionale di Apple TV+. «Non potremmo essere più entusiasti che gli spettatori non solo abbiano la possibilità di provare ancora più emozioni nella seconda stagione, ma di intraprendere nuovi epici viaggi nel franchise mentre espandiamo il Monsterverse di Legendary».



Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, "Monarch: Legacy of Monsters" segue la vicenda di due fratelli che ricalcano le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l'organizzazione segreta nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, nella tana del coniglio dell'ufficiale dell'esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), in un arco temporale che va dagli anni '50 fino a mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa. La drammatica saga - che abbraccia tre generazioni - rivela segreti sepolti e i modi in cui eventi epici e sconvolgenti possono riverberarsi nelle nostre vite.



La nuova stagione di Monarch: Legacy of Monsters è prodotta dagli showrunner e co-creatori Chris Black e Matt Fraction, insieme a Joby Harold e Tory Tunnell di Safehouse Pictures e Matt Shakman, Andrew Colville e Jen Roskind. Hiro Matsuoka e Takemasa Arita sono produttori esecutivi per conto di Toho Co., Ltd., la proprietaria del personaggio di Godzilla. Toho ha concesso in licenza i diritti a Legendary Entertainment per “Monarch: Legacy of Monsters” come naturale sottoprodotto del loro rapporto a lungo termine con il franchise cinematografico.