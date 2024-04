The White Lotus con le prime due stagioni in Home Video

The White Lotus la premiata serie TV scritta e diretta da Mike White è già disponibile in Home Video in un imperdibile cofanetto DVD contenente le prime due appassionanti stagioni. The White Lotus è una satira graffiante e grottesca che racconta le imprese di ricchi ospiti in resort esclusivi, entrambe le Stagioni hanno ricevuto grandi riconoscimenti di pubblico e critica vincendo numerosi Premi tra cui Emmy, Golden Globe e Critics Choice Award.